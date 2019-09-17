Жене дали под дых после освобождения Мамаева

Супруга приехала встречать спортсмена. Она поделилась первой фотографией мужа и его друга Александра Кокорина на заднем сидении автомобиля.
Следом Алана Мамаева выложила и селфи с супругом. В кадре оба выглядят довольными и счастливыми. Девушка решила просто поставить под фото эмодзи в виде сердца. Наряду с теми, кто порадовался за знаменитую пару, нашлось и немало хейтеров.
Жене Павла Мамаева дали под дых жестокими словами о ее известном муже. "Думаешь, он больше изменять не будет?" – написала одна их пользовательниц соцсети. Были и те, кто распек саму Алану. "У Павла лицо нормального человека, в отличии от его жены, могла бы и не гримасничать в такой день...", – отметили в комментариях к публикации жены спортсмена.
Отметим, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу спустя почти год заключения. Спортсменов приговорили к полутора годам колонии. Однако 17 сентября они покинули исправительное учреждение условно-досрочно.
Напомним, ранее Алана Мамаева отметила день рождения. Жена Павла Мамаева отметила, что освобождение мужа стало для нее лучшим подарком.
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