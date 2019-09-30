Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения

Футболист дал интервью своей супруге Алане на ютуб-канале "Пластика". В нем он откровенно рассказал, чего ждет от их отношений и высказался о скандальной ситуации в октябре прошлого года, подарившей ему и его коллеге Александру Кокорину дурную славу.
"Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей", – заявил Павел Мамаев. Он добавил, что не скрывает, что у них в отношениях с супругой многое было не так, и что им обоим необходимо многое изменить.
По словам спортсмена, у них с Аланой свое видение отношений, главное, чтобы оба были счастливы. "На данный момент я в таком состоянии, когда я счастлив от того, что я нахожусь рядом с тобой и детьми", – признался Павел Мамаев.
Кроме того, футболист довольно нелепо оправдался за дебош и отметил, что "просто так получилось". Он не считает драку с чиновником чем-то невероятным. В свою очередь Алана отметила, что поступающие ей сообщения от злопыхателей о том, что ее Павел Мамаев по-прежнему будет дебоширить и изменять ей, были неприятны.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО "Бутырка", а летом были этапированы в колонию общего режима.
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