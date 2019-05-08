Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
У супруги Александра, Дарьи Валитовой в зале суда случилась истерика – сдали нервы. Не лучше себя чувствует, судя по всему, и избранница Павла.
"Жена Кокорина разрыдалась прямо в зале суда. Алана Мамаева понуро опустила голову. Из здания их обеих под руки выводят подруги", – передает Telegram-канал Life Shot. Матери футболиста "Зенита" стало плохо во время оглашения приговора. Светлана Кокорина вышла из зала суда в слезах, сообщают "Известия".
В свою очередь бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов заявил, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым обвиняют Кокорина и Мамаева, передает НСН. По его словам, для рядовых граждан наказание могло быть строже.
Как писали "Дни.ру", суд приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Футболист "Краснодара" Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а игрок питерского "Зенита" – 1 год и 6 месяцев. "Срок наказания считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии", – цитирует судью Елену Абрамову "Москва 24". Таким образом, Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяца, а Мамаеву – 6,5 месяца.
Двое других фигурантов дела – друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл получили 1 год и 5 месяцев, а также 1 год и 6 месяцев заключения соответственно. Все участники скандального дела будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Напомним, что Кокорин и Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в октябре 2018 года. В начале апреля срок их пребывания в СИЗО продлили до 25 сентября.
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