Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева после освобождения опустилась

Эксперты оценили нынешнюю стоимость спортсменов. Когда игроки оказались в колонии, их цена на портале Transfermarkt обнулилась.
После освобождения цифры выглядят намного скромнее, чем до заключения. Оба футболиста "подешевели" почти вдвое. Так, Александра оценивают в пять миллионов евро, а Павла в три миллиона евро.
Напомним, год назад Александр Кокорин стоил 12 миллионов евро. В середине зимы, когда спортсмен уже провел несколько месяцев в СИЗО, его цена упала до 8,5 миллиона. Такое же падение и у Павла Мамаева. На трансферном рынке в сентябре 2018 года футболист стоил 6,5 миллиона евро и обесценивался приблизительно на полмиллиона евро в месяц. В начале 2019 года полузащитник "Краснодара" имел ценник в четыре миллиона.
Отметим, 17 сентября нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара", осужденные за драки осенью прошлого года в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, покинули исправительную колонию в Белгородской области. Жена Павла Мамаева уже опубликовала селфи с освободившимся возлюбленным. Однако снимок вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые предположили, что спортсмен даже после такого сурового испытания может пойти на измены супруге. После долгого пребывания в колонии Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предстоит восстанавливать спортивную форму. Судебный процесс и пребывание в колонии отлучили их от тренировок практически на год. После выхода на свободу игроков стало известно, что "Зенит" подписал новое соглашение с форвардом. "Краснодар" намерен разорвать контракт с Мамаевым до конца сентября.
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