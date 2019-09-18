Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева после освобождения опустилась

Освободившиеся из колонии футболисты "подешевели". Александр Кокорин и Павел Мамаев потеряли в стоимости как игроки.

Эксперты оценили нынешнюю стоимость спортсменов. Когда игроки оказались в колонии, их цена на портале Transfermarkt обнулилась.

После освобождения цифры выглядят намного скромнее, чем до заключения. Оба футболиста "подешевели" почти вдвое. Так, Александра оценивают в пять миллионов евро, а Павла в три миллиона евро.

Напомним, год назад Александр Кокорин стоил 12 миллионов евро. В середине зимы, когда спортсмен уже провел несколько месяцев в СИЗО, его цена упала до 8,5 миллиона. Такое же падение и у Павла Мамаева. На трансферном рынке в сентябре 2018 года футболист стоил 6,5 миллиона евро и обесценивался приблизительно на полмиллиона евро в месяц. В начале 2019 года полузащитник "Краснодара" имел ценник в четыре миллиона.