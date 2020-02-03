Отсидевшему за побои Александру Кокорину стали платить зарплату уборщика

Спортсмен не имеет права разглашать условия своего контракта с клубом. Но в Сети уже появились некоторые детали договора. В частности, это касается зарплаты Александра Кокорина. Футболист подтвердил правдивость этих сообщений.
"По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул", – цитирует спортсмена ТВ Центр. Контракт был подписан, когда Александр Кокорин находился в колонии, отбывая срок за драку.
Примечательно, что зарплату Александра Кокорина можно сравнить с оплатой труда уборщика. Ранее в число профессий с самой низкой получкой попали уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей вне зависимости от города, передает РИА Новости.
Напомним, в 2018 году футболист вместе с другом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым (сейчас он играет за "Ростов" – прим. ред.) устроили дебош в центре Москвы. В конце января было объявлено о переходе Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи" – на правах аренды до конца сезона. Однако представитель спортсмена заявил, что тот не намерен уходить из питерского клуба. Как писали "Дни.ру", Александр Кокорин в сентябре прошлого года вышел на свободу по УДО.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Коронавирус в Китае
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!