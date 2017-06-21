Главный эрудит России Козлов стал мемом в США

Магистр интеллектуального клуба и продюсер "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов стал популярен на одном из самых крупных в мире сайтов – Reddit. Гифку с ним разместили в топе портала.

Эмоционального Козлова в момент, когда он нашел верный ответ на вопрос в игре, разместил пользователь Asmodeane. В подписи к изображению он указал: "Моя реакция, когда подруга сказала мне, что задержка оказалась ложной", пишет Лента.ru.

Пользователи заинтересовались личностью изображенного на веселой гифке человека во фраке. Другие, более продвинутые посетители разъяснили: мол, от ответа на вопросы зависит – выиграют ли znataki денежный приз и хрустальную сову. Тут же появилась ссылка на изображение главного приза игры. "И ради этого они все так вырядились?" – удивились посетители сайта.

"Что? Где? Когда?" в ее адаптированной версии выходила в США в 2011 году и называлась Million Dollar Mind Game. Впрочем, шоу не прижилось в Америке и быстро пропало с экранов.

Был приведен пример вопроса, ответ на который ищут знатоки. E_Wind привел пример: "Как правило, это сложный вопрос, о культуре, музыке, поэзии. Например: в 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войны таким же образом, как и Спарта. Что это за наказание?". Посетители ответить затруднились, и в итоге предположили, что ответа на этот вопрос вообще не существует. А вы знаете ответ на вопрос знатокам?