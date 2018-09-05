Ушла эпоха: шоу "Что? Где? Когда?" лишилось Ровшана Аскерова

Ровшан Аскеров ищет новую игрушку – такую, чтобы заняла его на ближайшие 20 лет. Предыдущие два десятка он отдал игре "Что? Где? Когда?" – но теперь решил покинуть Клуб знатоков.

Об уходе из передачи один из самых скандальных знатоков сообщил на своей странице в Facebook. Он признался, что игра изменила его жизнь, подарила встречи с важными для него людьми. Но теперь, по словам Ровшана Аскерова, время игрока телеклуба для него закончилось.

"Вовремя остановить волчок – отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое. Из-за стола, говорят, надо вставать с легким чувством голода. Из-за игрового – тоже. Попробую найти новую игрушку на следующие 20 лет", – написал знаток.

За 20 лет в клубе (Аскеров пришел в "Что? Где? Когда?" в 1998 году) игрок не раз оказывался в центре скандалов. Они были связаны, в частности, с тем, что он уличал в подсказках других участников. Кроме того, Ровшан известен тем, что принципиально отказывался от помощи клуба.

Аскеров некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, затем сам стал капитаном. Избранная им тактика оказалась неверной: в 2017 году его команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:6, напоминает РИА Новости.

Об одном из скандалов писали Dni.Ru. В том же 2017 году Аскеров возмутился решением не засчитывать ответ его команды из-за подсказки зала в зимней серии игры против Елены Потаниной. Знатоки заверяли, что подсказки не было. Однако ведущий обратился к Александру Друзю и Андрею Козлову с просьбой рассудить спорящих.

Оба магистра признали, что команда Аскерова должна по правилам уступить место за столом знатокам Потаниной. По окончании игры Ровшан заявил, что Друзь поступил "совершенно омерзительно". "Он принимал решение не как магистр, а как человек, который меня не любит, поэтому я никогда в жизни не смогу попросить у него подсказки", – сказал игрок.