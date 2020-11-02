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Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали

Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали

Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com
Знаток Михаил Скипский вернулся в передачу "Что? Где? Когда?" Первого канала после скандала с домогательствами. Зрители остались разочарованы и отказываются от дальнейшего просмотра программы.
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Несколько месяцев назад сразу несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах. По их словам, это произошло давно. Якобы член клуба "Что? Где? Когда?", преподавая в школах Санкт-Петербурга, пытался совратить учениц.

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 Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"

Сюжеты Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"

Из-за скандала Скипского отстранили от работы с детьми. К осени эту историю многие забыли. Вероятно поэтому Михаил вновь появился в эфире федерального канала как знаток интеллектуального шоу.

В инстаграм-аккаунте "Что? Где? Когда?" интернет-пользователи оставляют гневные комментарии в адрес руководства "первой кнопки" и знатока: "Первый канал, вы упали в наших глазах", "Балаш, Эльман, Лиза, Юля и Дмитрий, вы в моих глазах упали сегодня ниже, чем сам Скипский, сев с ним за один стол!", "Включил финал, увидел Скипского, выключил финал. До свидания".

Представители телеканала и сам Михаил пока не прокомментировали ситуацию. Другие интернет-пользователи отметили, что убирать Скипского из эфира только из-за бездоказательных обвинений несправедливо. Хотя они согласны, что правоохранительные органы должны провести проверку.

Автор: 2 ноября 2020, 10:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкoй с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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