Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали

Несколько месяцев назад сразу несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах. По их словам, это произошло давно. Якобы член клуба "Что? Где? Когда?", преподавая в школах Санкт-Петербурга, пытался совратить учениц.
Из-за скандала Скипского отстранили от работы с детьми. К осени эту историю многие забыли. Вероятно поэтому Михаил вновь появился в эфире федерального канала как знаток интеллектуального шоу.
В инстаграм-аккаунте "Что? Где? Когда?" интернет-пользователи оставляют гневные комментарии в адрес руководства "первой кнопки" и знатока: "Первый канал, вы упали в наших глазах", "Балаш, Эльман, Лиза, Юля и Дмитрий, вы в моих глазах упали сегодня ниже, чем сам Скипский, сев с ним за один стол!", "Включил финал, увидел Скипского, выключил финал. До свидания".
Представители телеканала и сам Михаил пока не прокомментировали ситуацию. Другие интернет-пользователи отметили, что убирать Скипского из эфира только из-за бездоказательных обвинений несправедливо. Хотя они согласны, что правоохранительные органы должны провести проверку.
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