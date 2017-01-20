Максим Поташев встретил день рождения в реанимации

Магистру игры "Что? Где? Когда?" Максиму Поташеву 20 января исполнилось 48 лет. Он поделился своими планами празднования торжества.

Знаток рассказал, что никаких особенных традиций празднования дня рождения у него нет. А к презентам он и вовсе равнодушен: что подарят, то и подарят.

В этом году магистр собирается провести праздник с сыновьями. А вот прошлый день рождения у него выдался не таким радостным. "В прошлом году 20 января я встретил в реанимации. В этом году хочу провести день как-то более жизнеутверждающе", – цитирует именинника "Вечерняя Москва".

Отметим, что у Поташева довольно взрывной характер. Так, летом 2015 года он поругался с другой звездой клуба "Что? Где? Когда" Ровшаном Аскеровым. Тогда знатоки устроили пикировку в социальной сети Facebook. Аскеров публично высмеивал Поташева по поводу его ответов в игре, из-за чего тот даже перешел на мат.

Максим Поташев – магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова", президент федерации спортивного бриджа России. Математик, маркетолог, бизнес-тренер. Окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, преподавал на кафедре общей и прикладной экономики. В телеклубе "Что? Где? Когда?" Поташев впервые сыграл в 1994 году.

