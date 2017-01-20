Молодой человек был нетрезва и хотел получить платиновую карту с долларовым кредитом
Заказчики в регионах игнорируют постановления ФАС
Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
Знаток рассказал, что никаких особенных традиций празднования дня рождения у него нет. А к презентам он и вовсе равнодушен: что подарят, то и подарят.
В этом году магистр собирается провести праздник с сыновьями. А вот прошлый день рождения у него выдался не таким радостным. "В прошлом году 20 января я встретил в реанимации. В этом году хочу провести день как-то более жизнеутверждающе", – цитирует именинника "Вечерняя Москва".
Отметим, что у Поташева довольно взрывной характер. Так, летом 2015 года он поругался с другой звездой клуба "Что? Где? Когда" Ровшаном Аскеровым. Тогда знатоки устроили пикировку в социальной сети Facebook. Аскеров публично высмеивал Поташева по поводу его ответов в игре, из-за чего тот даже перешел на мат.
Максим Поташев – магистр
игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова", президент
федерации спортивного бриджа России. Математик, маркетолог,
бизнес-тренер. Окончил факультет управления и прикладной
математики Московского физико-технического института, преподавал на кафедре общей и прикладной
экономики. В телеклубе "Что? Где? Когда?" Поташев впервые сыграл в
1994 году.
Популярная исполнительница появилась на шоу Леры Кудрявцевой
Прокуратура обратилась в суд с новым иском против стритрейсерши
Глава Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес
По итогам 2016 года реализация легковых автомобилей сократилась на 3,2%