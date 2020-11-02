Втянувший знатоков в скандал с домогательствами игрок "Что? Где? Когда?" прервал молчание

Первой о приставаниях со стороны магистра рассказала журналистка Екатерина Аренина. Девушка призналась: когда ей было 15 лет, игрок приглашал ее на свидания и пытался поцеловать. Правда, общение после этого не прекратилось и позднее Катя вступила в интимные отношения с Михаилом Скипским. Тогда ей уже исполнилось 18 лет.
В своем твиттер-аккаунте девушка призналась, что стыдится произошедшего. Также она отметила, что близость никак не влияет на то, что случилось между ней и знатоком ранее. В итоге еще несколько человек заявили, что Михаил Скипский к ним домогался.
Из-за скандала международная организация "Что? Где? Когда?" отстранила магистра от соревнований, однако это не помешало ему появиться в эфире Первого канала. Зрители не оценили поведение руководства и потребовали убрать из студии сомнительного участника.
Впрочем, скорее всего, делать этого не будут. Гендиректор компании, отвечающей за выпуск "Что? Где? Когда?", отметила, что у нее нет причин для того, чтобы отстранить Михаила Скипского. "У нас нет юридических никаких оснований", – заявила Наталья Стеценко.
Знаток не стал комментировать слухи вокруг своего имени. Он отметил, что впечатления от игры замечательные – команда показала себя с хорошей стороны. Также магистр намекнул, что отсутствовал в выпусках не из-за обвинений в домогательствах.
"У меня не было морального перерыва. Перерыв был обусловлен правилами", – добавил Михаил Скипский.
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