Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид
В сторону Земли несется огромный астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По прогнозам, он может врезаться в планету в конце текущего года.
По данным портала Express, диаметр небесного тела составляет 340 метров. А вес – 55 миллиардов килограммов.
По предварительным сведениям, астероид летит с бешеной скоростью. Ученые отмечают, что она составляет более 20 километров в секунду.
Уже известна дата, когда небесное тело пролетит мимо нашей планеты. Это случится 3 октября 2019 года.
Напомним, стало известно, что один из астероидов получит имя героя-космонавта Валерия Быковского, который скончался в марте 2019 года. Как писали "Дни.ру", его называли вторым после Гагарина, а легендарная Валентина Терешкова – своим космическим братом.
Стоит отметить, что в последнее время в нашей стране наблюдается рост внимания к теме освоения космоса. После десятилетий пониженной активности в этой области возможно наступление "новой эпохи".
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