Названы самые вероятные убийцы человечества
Специалисты провели анализ данных из 50 различных источников. На их основе они определили, что обладает большей вероятностью уничтожить человечество
Первый сценарий – это глобальное потепление. Согласно прогнозу, через 2136 лет климатические изменения могут привести к уничтожению человечества. Точкой отправления станет Бангладеш. Именно в этой стране лишь за последние десять лет случилось четырнадцать наводнений, как сообщает специальный ресурс How Will The World End.
Далее, эпидемия смертельных заболеваний. Самые вероятные, при этом и самые опасные: туберкулёз, малярия, сезонный грипп, лихорадка Эбола, менингит, лёгочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, жёлтая лихорадка и вирус Марбург.
Третье место заняла ядерная катастрофа. По данным экспертом, Америка смогла бы стереть все живое с лица земли за 5351 взрыв, а России понадобилось бы всего 4206.
Наконец, четвертый вариант – падение астероида. Согласно данным NASA, самым потенциально опасным небесным телом является Florence. Оно достигает 4,9 километров в диаметре.
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