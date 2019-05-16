Зачем тратят деньги на освоение космоса

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 20 мая
Лента новостей
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года
14:47
Российский университет транспорта добавит абитуриентам 10 баллов к ЕГЭ
14:47
Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
14:38
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
14:32
Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков
14:27
В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой
14:23
Названы самые полезные для сердца продукты
14:19
Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
14:18
Выходка Зеленского довела депутата до больницы
14:11
"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч
13:59
Мощный шторм накрыл Приморье (видео)
13:44
53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
13:42
Лауреатов премии "Лучшие в России – компания и персона года" наградят 27 мая
13:20
В московские школы поступают сообщения об угрозах взрыва
13:07
Красавица-жена Зеленского затмила всех на инаугурации в Раде
13:04
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
12:46
Житель Архангельска вывез убитого друга к кладбищу на такси
12:17
Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
12:12
Собчак раскатали в блин за позорный провал
12:06
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
11:49
Стало известно о свадьбе Ани Лорак и украинского футболиста
11:48
Десятки погибших: в колонии строгого режима вспыхнул бунт
11:28
Найден способ быстро избавиться от целлюлита
11:12
Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы
11:11
Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле
10:57
Виторган отдохнул с известной актрисой
10:53
Зеленского жестко унизили во время инаугурации
10:44
Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество
10:41
Какая закуска вредит сильнее алкоголя
10:24
"Утренник в психушке": Кончита Вурст поразила Верку Сердючку мужским достоинством
10:13
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
10:09
Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
10:03
Зеленский вступает в должность президента Украины
09:39
Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски
09:29
Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой
09:27
Народ в страхе ждет мощнейшего извержения вулкана (видео)
09:05
Загитова получила страшный удар в день рождения
09:03
Назван сценарий выхода из конфликта в Карабахе
09:00
"Усохла, как в концлагере": Кириенко требует расследовать странную смерть Быстрицкой
08:59
"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу
08:46
Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника
08:19
Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну
08:18
Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
08:09
Гороскоп на неделю
08:07
Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
06:47
Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес
06:30
Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
04:34
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
02:19
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
00:07
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
22:05
Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи
20:19
Депутаты Госдумы станут наблюдателями на выборах президента Казахстана
20:14
Кудрявцева в подробностях рассказала о связи с Лазаревым
18:15
"Главное, чтобы был диалог": Спикер Госдумы назвал условие доверия между странами
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 мая 2019 года
17:39
Володин назвал ключевые вопросы в обсуждении между парламентами России и Киргизии
17:14
17 раненых: рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв
16:28
Располневшую Седокову довели до голодания
15:48
Несчастная Бузова разрыдалась после предательства
15:39
Володин отметил устойчивость связей России и Киргизии
15:23
Не Харламов: Асмус обнародовала имя своего фаворита
14:46
В Москве обезумевший мужчина избил палкой работницу храма
13:57
Ослепла: солистку группы Spice Girls экстренно госпитализировали
13:17
Крымский мост атаковали с воздуха
12:58
Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
12:30
Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова
12:06
Умер известный российский тренер
11:39
Королева возбудила народ вываливающейся грудью
11:01
Скромницу Брежневу застали в гостях у Зеленского
10:43
Заткнувшая рты поклонникам Волочкова внезапно сменила пол
10:14
Измотанная Пугачева женила непутевого племянника
10:07
Лазарев назвал виновных в своем провале на "Евровидении-2019"
08:24
"Переборщила с гламурностью": Андреева опозорилась на красной дорожке
06:03
Эгоцентричная Маркл побила примерную Миддлтон
04:33
Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
02:38
"Чуть-чуть моложе Пугачевой": Кожевниковой без макияжа крепко врезали
02:21
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
02:01
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
00:16
Тяжелая болезнь приковала Бородину к постели
22:11
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
21:56
Милонов потребовал проверить скандального депутата Резника из-за обвинений в "строительном рэкете"
20:28
Нож в спину Лазареву: Белоруссию отстранили перед финалом "Евровидения"
18:24
Зеленский сделал важное заявление по Крыму
18:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 мая 2019 года
17:48
Пригожин жестко поставил Лазарева на место после полуфинала "Евровидения-2019"
16:57
Топалов сцепился с Тодоренко из-за маленького сына
16:10
Пугачеву засняли за запретным занятием
15:37
"Ведьмачка": дочь Аллегровой облили грязью
15:34
Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ
15:13
Дайнеко в "голом" платье восхитила народ
14:45
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
13:55
Брежнева и Меладзе показали постельное видео
13:18
Стало известно настоящее имя Меган Маркл
13:03
Кафельникова блеснула задорными сосками
12:24
Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
12:09
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
12:04
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
11:46
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
11:12
Поргина заговорила о новом браке
10:53
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
Hi-tech

Зачем тратят деньги на освоение космоса

Фото: pixabay.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
В последние годы в нашей стране наблюдается рост внимания к теме освоения космоса. Это и строительство космодрома "Восточный", и покупка плавучего космодрома "Морской старт", и открытие Космического факультета в МГУ. А также проведение открытого набора в космонавты, увеличение числа публикаций в научно-популярных СМИ, декларация достаточно амбициозных планов и так далее. После десятилетий пониженной активности в этой области возможно наступление "новой эпохи". 
прочитано 1036 раз

Однако по отношению к теме "космической одиссеи" существуют разные позиции. Многие люди, обычно не связанные с данной отраслью, недоумевают, мол, а зачем мы вообще тратим столько сил и ресурсов в надежде когда-нибудь "бороздить просторы Вселенной"? Ведь "главное – на Земле", в нашей жизни еще столько проблем, что переключать внимание и оттягивать средства на что-то иное – неправильно и даже кощунственно.

Также есть связанные с данной областью должностные лица и популяризаторы науки, которые целиком и полностью поддерживают идею космической экспансии, но при этом уверенно отмечают, что делать это нужно при помощи относительно недорогих роботов. А человеку, по крайней мере сейчас, в космосе делать нечего, и проекты с участием живых людей – это неэффективная расточительность. Давайте же подумаем, зачем же вообще нашей цивилизации нужно покорение космического пространства, и кто это все же должен делать, люди или роботы?

Фото: pixabay.com

Так сложилось эволюционно, что человеческий мозг очень любопытен, он стремится получать новую и обновлять уже имеющуюся информацию об окружающей среде, создавая ее целостную и подробную модель. Это очень важный фактор, так как он позволяет выжить, адаптироваться и действовать эффективно в очень сложном и изменчивом мире. Другой ключевой биологически обусловленный процесс – это расселение, расширение ареала обитания и получение новых полезных ресурсов. Поэтому жажда человечества к покорению новых пространств и разгадке тайн мироздания с эволюционной точки зрения естественна и имеет свой глубокий рациональный смысл.

Что же успела дать людям первичная космическая экспансия, длящаяся всего-то несколько десятилетий? Это не только новые фундаментальные знания об окружающем мире. Есть множество совершенно "мирских" вещей, которые буквально преобразили нашу повседневную жизнь. Как известно, выводить полезный груз на орбиту очень трудно и дорого. Поэтому на протяжении всего этого времени, лучшие специалисты работали над снижением рисков и издержек: повышением надежности используемых материалов и электронной начинки ракет в тяжелых условиях эксплуатации и снижением их веса и габаритов.

Фото: pixabay.com

Отсюда в нашу жизнь пришли продвинутые радиопередатчики и приемники, спутниковая связь и телевидение, некоторая медицинская аппаратура, маленькие и мощные компьютеры, компактные элементы питания и батарейки, на которых все работает в нашей повседневной жизни, системы навигации GPS и ГЛОНАСС, фото– и видеокамеры, одежда и некоторые предметы быта. Это и целая куча новых материалов и уникальных технических решений, всего не перечислить, так как список огромен. Причем этот процесс продолжается. Новые космические технологии (как и военные), которым присуща передовая инновационность, технологичность и надежность, постепенно "спускаются" в нашу повседневную жизнь. И этот процесс продолжается.

Зачем еще людям нужно осваивать космос? Как уже отмечалось, это фундаментальные знания об окружающей реальности, более четкое и адекватное понимание нашего места в интерьере мироздания, поиск ответа на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, откуда все начиналось и куда движется. Другой важный аспект – ресурсы.

Богатства нашей планеты не безграничны, а по сравнению с невероятными энергиями и материями окружающего ее пространства – это и вовсе капля в безбрежном океане. Их освоение – это важная прогрессивная задача, которая позволит человечеству со временем выйти на совершенно новый этап технологического и цивилизационного развития. Сначала с наиболее полного использования энергии Солнца и добычи полезных ресурсов на ближайших планетах. Также возможно создание космических производств, которые будут использовать естественный глубокий вакуум, невесомость, высокие и низкие температуры и радиацию. Еще один фактор - государственная безопасность. Очевидно, что рано или поздно разведывательные и военные системы будут внедрятся в космическое пространство более глубоко и масштабно. Остаться в этом вопросе в аутсайдерах просто опасно.

Фото: pixabay.com

А теперь рассмотрим другую сторону вопроса. Среди части специалистов бытует мнение, что сейчас человеку в космосе не место. И если первые полеты в космос показывали принципиальную достижимость человеком новых рубежей, то сейчас технической и научной необходимости в крайнее дорогостоящем присутствии людей в космосе попросту нет – многое могут сделать роботы. Это проще и дешевле.

И в этом утверждении есть свой смысл. Действительно, зачем снаряжать крайне рискованную и технически практически невероятную экспедицию, чтобы, например, заглянуть в кратеры и тоннели Гипериона или изучить воды Европы и Энцелада, в которых, кто знает, может обнаружена внеземная жизнь. Про более значительные по дальности и сложности путешествия и говорить не приходится. Отправлять роботизированные исследовательские модули – это дешевле, быстрее, безопаснее и удобнее. И так, безусловно, и будет.

Однако, как быть с людьми? Не стоит ли оставить идею с космическими "пилигримами" до лучших времен, пока не появятся более совершенные технологии и возможности? Хочется уверенно ответить, что нет, не стоит. Пилотируемая космонавтика должна жить и развиваться. Это отдельная особая "технологическая ветвь", которая при всех своих невероятных трудностях жизненно важна для человечества.

Несмотря на всю стагнацию последних десятилетий, пилотируемая космонавтика – это инновации в области медицины, новая аппаратура, лекарства, технологии по модификации человеческого организма. Это новые методы защиты от агрессивной космической среды, технологии жизнеобеспечения и замкнутые автономные искусственные экосистемы. Если рассматривать больший масштаб, то стратегическая необходимость космической экспансии именно людьми состоит в уязвимости человеческой цивилизации.

Фото: www.globallookpress.com

Существуют космические угрозы: столкновение планеты с астероидами, близкий взрыв сверхновой звезды и вероятности других фатальных эксцессов. Также мы не до конца понимаем процессов, которые происходят в недрах Земли, и при этом одного мощного природного катаклизма (сверхмощное извержение вулкана, резкая смена климата и др.) достаточно, чтобы если не уничтожить человечество, то отбросить его, с точки зрения цивилизации, сильно назад. По мере прогресса появляются новые техногенные риски. И думать над путями, как покинуть "колыбель человечества" нужно уже сейчас. Да, пусть эта задача сверхсложная и крайне нетривиальная.

Напротив, уход людей из околоземного космического пространства – это шаг назад. Потеря "форпоста" на новой территории, что приведет к постепенной деградации уже имеющихся отлаженных технологий и потери компетенций в пилотируемой космонавтике. Как говорят военные, территория не считается завоеванной, пока на нее не ступила нога пехотинца. То же самое и с космосом, и роботы здесь не в счет. И кто знает, вполне вероятно, что при должном усердии все сложности, связанные с сверхзатратностью пилотируемой космонавтики и ее сложности из-за крайней недружелюбности для человека имеющихся условий, смогут быть разрешены. Это и будет прогресс и торжество разума. К этому нужно стремиться.

16 мая 2019, 18:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский сделал важное заявление по Крыму
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского
Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики

Шоу-бизнес

Рассекречен таинственный жених дочки Серова
Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
Собчак раскатали в блин за позорный провал

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер отреагировал на слухи
Шоу-бизнес

Виторган отдохнул с известной актрисой

Артиста сняли в женском обществе
Шоу-бизнес

Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой

Гламурная блондинка расслабляется в США
Общество

Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка

У финансовой организации серьезные проблемы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru