Зачем тратят деньги на освоение космоса

В последние годы в нашей стране наблюдается рост внимания к теме освоения космоса. Это и строительство космодрома "Восточный", и покупка плавучего космодрома "Морской старт", и открытие Космического факультета в МГУ. А также проведение открытого набора в космонавты, увеличение числа публикаций в научно-популярных СМИ, декларация достаточно амбициозных планов и так далее. После десятилетий пониженной активности в этой области возможно наступление "новой эпохи".

Однако по отношению к теме "космической одиссеи" существуют разные позиции. Многие люди, обычно не связанные с данной отраслью, недоумевают, мол, а зачем мы вообще тратим столько сил и ресурсов в надежде когда-нибудь "бороздить просторы Вселенной"? Ведь "главное – на Земле", в нашей жизни еще столько проблем, что переключать внимание и оттягивать средства на что-то иное – неправильно и даже кощунственно.

Также есть связанные с данной областью должностные лица и популяризаторы науки, которые целиком и полностью поддерживают идею космической экспансии, но при этом уверенно отмечают, что делать это нужно при помощи относительно недорогих роботов. А человеку, по крайней мере сейчас, в космосе делать нечего, и проекты с участием живых людей – это неэффективная расточительность. Давайте же подумаем, зачем же вообще нашей цивилизации нужно покорение космического пространства, и кто это все же должен делать, люди или роботы?

Так сложилось эволюционно, что человеческий мозг очень любопытен, он стремится получать новую и обновлять уже имеющуюся информацию об окружающей среде, создавая ее целостную и подробную модель. Это очень важный фактор, так как он позволяет выжить, адаптироваться и действовать эффективно в очень сложном и изменчивом мире. Другой ключевой биологически обусловленный процесс – это расселение, расширение ареала обитания и получение новых полезных ресурсов. Поэтому жажда человечества к покорению новых пространств и разгадке тайн мироздания с эволюционной точки зрения естественна и имеет свой глубокий рациональный смысл.

Что же успела дать людям первичная космическая экспансия, длящаяся всего-то несколько десятилетий? Это не только новые фундаментальные знания об окружающем мире. Есть множество совершенно "мирских" вещей, которые буквально преобразили нашу повседневную жизнь. Как известно, выводить полезный груз на орбиту очень трудно и дорого. Поэтому на протяжении всего этого времени, лучшие специалисты работали над снижением рисков и издержек: повышением надежности используемых материалов и электронной начинки ракет в тяжелых условиях эксплуатации и снижением их веса и габаритов.

Отсюда в нашу жизнь пришли продвинутые радиопередатчики и приемники, спутниковая связь и телевидение, некоторая медицинская аппаратура, маленькие и мощные компьютеры, компактные элементы питания и батарейки, на которых все работает в нашей повседневной жизни, системы навигации GPS и ГЛОНАСС, фото– и видеокамеры, одежда и некоторые предметы быта. Это и целая куча новых материалов и уникальных технических решений, всего не перечислить, так как список огромен. Причем этот процесс продолжается. Новые космические технологии (как и военные), которым присуща передовая инновационность, технологичность и надежность, постепенно "спускаются" в нашу повседневную жизнь. И этот процесс продолжается.

Зачем еще людям нужно осваивать космос? Как уже отмечалось, это фундаментальные знания об окружающей реальности, более четкое и адекватное понимание нашего места в интерьере мироздания, поиск ответа на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, откуда все начиналось и куда движется. Другой важный аспект – ресурсы.

Богатства нашей планеты не безграничны, а по сравнению с невероятными энергиями и материями окружающего ее пространства – это и вовсе капля в безбрежном океане. Их освоение – это важная прогрессивная задача, которая позволит человечеству со временем выйти на совершенно новый этап технологического и цивилизационного развития. Сначала с наиболее полного использования энергии Солнца и добычи полезных ресурсов на ближайших планетах. Также возможно создание космических производств, которые будут использовать естественный глубокий вакуум, невесомость, высокие и низкие температуры и радиацию. Еще один фактор - государственная безопасность. Очевидно, что рано или поздно разведывательные и военные системы будут внедрятся в космическое пространство более глубоко и масштабно. Остаться в этом вопросе в аутсайдерах просто опасно.

А теперь рассмотрим другую сторону вопроса. Среди части специалистов бытует мнение, что сейчас человеку в космосе не место. И если первые полеты в космос показывали принципиальную достижимость человеком новых рубежей, то сейчас технической и научной необходимости в крайнее дорогостоящем присутствии людей в космосе попросту нет – многое могут сделать роботы. Это проще и дешевле.

И в этом утверждении есть свой смысл. Действительно, зачем снаряжать крайне рискованную и технически практически невероятную экспедицию, чтобы, например, заглянуть в кратеры и тоннели Гипериона или изучить воды Европы и Энцелада, в которых, кто знает, может обнаружена внеземная жизнь. Про более значительные по дальности и сложности путешествия и говорить не приходится. Отправлять роботизированные исследовательские модули – это дешевле, быстрее, безопаснее и удобнее. И так, безусловно, и будет.

Однако, как быть с людьми? Не стоит ли оставить идею с космическими "пилигримами" до лучших времен, пока не появятся более совершенные технологии и возможности? Хочется уверенно ответить, что нет, не стоит. Пилотируемая космонавтика должна жить и развиваться. Это отдельная особая "технологическая ветвь", которая при всех своих невероятных трудностях жизненно важна для человечества.

Несмотря на всю стагнацию последних десятилетий, пилотируемая космонавтика – это инновации в области медицины, новая аппаратура, лекарства, технологии по модификации человеческого организма. Это новые методы защиты от агрессивной космической среды, технологии жизнеобеспечения и замкнутые автономные искусственные экосистемы. Если рассматривать больший масштаб, то стратегическая необходимость космической экспансии именно людьми состоит в уязвимости человеческой цивилизации.

Существуют космические угрозы: столкновение планеты с астероидами, близкий взрыв сверхновой звезды и вероятности других фатальных эксцессов. Также мы не до конца понимаем процессов, которые происходят в недрах Земли, и при этом одного мощного природного катаклизма (сверхмощное извержение вулкана, резкая смена климата и др.) достаточно, чтобы если не уничтожить человечество, то отбросить его, с точки зрения цивилизации, сильно назад. По мере прогресса появляются новые техногенные риски. И думать над путями, как покинуть "колыбель человечества" нужно уже сейчас. Да, пусть эта задача сверхсложная и крайне нетривиальная.

Напротив, уход людей из околоземного космического пространства – это шаг назад. Потеря "форпоста" на новой территории, что приведет к постепенной деградации уже имеющихся отлаженных технологий и потери компетенций в пилотируемой космонавтике. Как говорят военные, территория не считается завоеванной, пока на нее не ступила нога пехотинца. То же самое и с космосом, и роботы здесь не в счет. И кто знает, вполне вероятно, что при должном усердии все сложности, связанные с сверхзатратностью пилотируемой космонавтики и ее сложности из-за крайней недружелюбности для человека имеющихся условий, смогут быть разрешены. Это и будет прогресс и торжество разума. К этому нужно стремиться.