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Общество

Именем героя-космонавта Быковского назовут астероид

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Именем космонавта Валерия Быковского будет назван астероид. Такое заявление сделал первооткрыватель небесных тел, ученый и житель Подмосковья Леонид Еленин, пишет "Подмосковье сегодня". Его инициативу, вероятно, поддержит Международный астрономический союз. Ученый предупредил, что процесс присвоения имени малой планете довольно длительный.

Сегодня, 29 марта, в Звездном городке проходит церемония прощания с Валерием Быковским, напоминает "Царьград". Его называли вторым после Гагарина, а легендарная Валентина Терешкова – своим космическим братом, отмечает "Вечерняя Москва".

29 марта 2019, 13:35

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