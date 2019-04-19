Астероид-убийца отложил конец света на 5 лет
Конец света отложили. Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров немного разминулся с Землей. Он прошел на расстоянии 219 тысяч километров от нашей планеты (до Луны – 383 тысячи километров).
Астероид, грозящий концом света, обнаружили 9 апреля во время наблюдений в телескоп в окрестностях города Тусон в штате Аризона в рамках программы Catalina Sky Survey. По данным специалистов, в момент наибольшего сближения астероида с Землей, 18 апреля, его скорость достигала 20,3 тысячи километров в час, передает телеканал "360".
Эксперты отнесли небесное тело к категории "потенциально опасных" для Земли. В нее попадают небесные тела, приближающиеся к нашей планете ближе чем на 8 миллионов километров – и по размеру достаточно массивные для того, чтобы нанести серьезный ущерб в случае падения, близкий к концу света.
Астероид 2019 GC6 еще вернется. В следующий раз он приблизится к Земле в 2034, 2041 и 2048 годах. Точно предсказать его траекторию пока невозможно – так что конец света не отменяется.
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