Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Четверг 8 июня

16:49"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров 16:20Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца 16:00Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня 15:40"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале 15:20Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой 15:00"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 14:40Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала 14:20Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 14:20"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой 14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде 13:40"Горы пытались от нас избавиться": звезда фильма "Прямой эфир" рискнула жизнью на съемках 13:20Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом 13:00Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора 12:40Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин 12:20“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой 12:00Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи 11:40Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов 11:20"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 11:00Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера 10:40"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого 10:20Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России 10:00Звезда "Дома-2" готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка 09:4040-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица 09:20Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца 09:00"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой 08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров

"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров
48

АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") и "Аэрофлот" заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции самолетов зарубежного производства.

Компании первыми в России реализовали совместный проект по созданию отечественных воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства. Конструкторские решения разработал "Аэрофлот", а производство обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, входящего в научный дивизион "Росатома".

Изделия прошли многоэтапные испытания. Доказано их полное соответствие необходимому уровню безопасности. Отечественные фильтры преосходят зарубежные аналоги: их расчетный ресурс на 25% больше.

Также решена задача по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов российского производства третьего класса категории В для их установки на самолеты зарубежного производства. Такую практику давно применяют в других странах.

Генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев напомнил, что перед российскими специалистами стоит задача обеспечить отрасли экономики более надежными и качественными решениями, превосходящими зарубежные аналоги. Совместный проект с "Аэрофлотом" является вкладом в технологический суверенитет страны, подчеркнул он.

"В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной", – сказал Зайцев.

"Росатом" продолжит сотрудничество с "Аэрофлотом". Компании будут расширять линейку импортозамещенных компонентов для иностранных воздушных судов.

АО "Наука и инновации" координирует деятельность десяти научных институтов и центров. Они ведут исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов и других инновационных отраслях.

8 июня 2023, 16:49
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"

По теме

"Росатом" собрал в Санкт-Петербурге сотни молодых экологов и активистов

"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы

"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы

"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы
Государственная корпорация "Росатом" по итогам 2022 года выполнила все ключевые показатели по федеральным проектам комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (КП РТТН). Организации госкорпорации выполнили 54 госконтракта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на сумму 14,6 миллиарда рублей.

Роботы, серфинг и кино: какие патенты регистрируют московские инновационные компании

Роботы, серфинг и кино: какие патенты регистрируют московские инновационные компании
Столица инвестирует десятки миллионов рублей в создание инновационных разработок. Благодаря мерам поддержки в Москве созданы комфортные условия для развития предпринимательства и изобретение патентов.

"Росатом" передал госпиталю Вишневского уникальные аппараты для реанимации

"Росатом" передал госпиталю Вишневского уникальные аппараты для реанимации
Государственная корпорация "Росатом" 23 декабря безвозмездно передала Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского аппараты генерации монооксида азота "Тианокс". Разработка предназначена для оказания помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Аппарат произведен в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики в городе Саров (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В технополисе "Москва" разработали новый чип для гражданской авиации

В технополисе "Москва" разработали новый чип для гражданской авиации
Разработка научно-производственного предприятия "Бутис" станет заменой импортных аналогов. Сейчас чип проходит испытания, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Предприятие производит радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах.

"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС

"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС
Госкорпорация "Росатом" в начале следующего года намерена получить лицензию на размещение первой наземной атомной станции малой мощности (АСММ). Объект построят на территории Якутии. На станцию получено положительное заключение, идет проектирование объекта.

Выбор читателей

07/06Срд"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 07/06СрдРезко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 06/06Втр"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 06/06Втр"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 07/06СрдСына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина