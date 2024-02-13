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Обзор смартфона TECNO SPARK 20 Pro – яркий, громкий и очень динамичный

Обзор смартфона TECNO SPARK 20 Pro – яркий, громкий и очень динамичный
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В этом году бренд смартфонов и умных устройств TECNO продолжает обновлять линейку SPARK 20. На очереди – продвинутая модель SPARK 20 Pro с крутыми камерами, мощным процессором и премиальным дизайном. Рассказываем обо всем по порядку.

Камера

Одно из ключевых отличий SPARK 20 Pro от стандартной модели – основная камера на 108 Мп, которая впервые появляется в линейке SPARK. Апгрейд серьезный: объектив f/1,75, 3-кратный оптический зум, 10-кратный цифровой, 6 линз и режим HDR. Снимает как в полном разрешении, так и в режиме объединения пикселей 9-в-1. Кадры детализированные и красочные, даже в темное время суток можно получить качественный снимок без шумов, если использовать режим Ultra Night – апгрейд давно полюбившегося Super Night.

Фото: пресс-служба

Фронтальная камера на 32 Мп с широким углом обзора 88.9° дополнена двойной вспышкой. Вспышка поддерживает сразу три температурных режима для теплого, холодного и естественного света. Селфи получаются яркими даже при низкой освещенности.

Максимальное разрешение для видеосъемки – 2К при 30 fps. Есть отдельный режим для съемки на основную и фронтальную камеру одновременно, подойдет для начинающих блогеров.

Производительность

В SPARK 20 Pro стоит ресурсоемкий Helio G99, изготовленный по 6 нм техпроцессу. Это восьмиядерный процессор, где два ядра – Cortex-A76 с частотой 2.2 Ггц, а еще шесть – Cortex-A55 с частотой 2 Ггц. В качестве графического ускорителя стоит Mali-G57 MC2. Смартфон потянет любую игру, позволив выставить средние или даже высокие настройки графики. В целом же, это ресурсоемкий процессор, который отлично справляется с повседневной нагрузкой.

Смартфон доступен с двумя вариантами оперативной памяти – на 8 ГБ и на 12 ГБ. ОЗУ можно еще расширить до 16 / 21 ГБ за счет внутренней памяти при помощи функции Memory Fusion. Встроенной памяти доступно 256 Гб, плюс при помощи microSD есть возможность расширить объем хранилища еще на 1 ТБ.

Фото: пресс-служба

Двойные стереодинамики здесь с сертификацией DTS, звук на 400% громче, чем в прошлых моделях линейки SPARK. Технология объемного звука создает пространственный стереоэффект, погружая прямо в происходящее на экране. Функция Volume Plus эффективно усиливает громкость во время вызовов, так что даже шумная улица не мешает разговорам по смартфону.

Дисплей

Еще одно преимущество смартфона по сравнению с младшими моделями линейки – увеличенный IPS-экран на 6.8 дюймов. При разрешении 2460х1080, плотность пикселей – внушительные 396 ppi. Изображение плавное, максимальная частота обновления у модели – 120 Гц. Имеется режим адаптивной частоты, в которой смартфон сам определяет оптимальные показатели. Высокая частота обновления чувствуется, скроллинг становится плавным и приятным глазу.

Фото: пресс-служба

На базе версии Android 13 TECNO установили оболочку HiOS 13.5. По мере обновлений HiOS становится все более комфортной в использовании и приятной с точки зрения дизайна. Среди разных полезных функций затесались и разные развлекательные – например, смартфон при помощи ИИ создает динамичные обои на экран. Достаточно вписать несколько ключевых слов, и у вас будет готовая картинка в духе старых-добрых нейросетей.

Еще одним приятным нововведением стал интерактивный интерфейс Dynamic Island. Панель-островок располагается вокруг выреза фронтальной камерой и появляется только в конкретных сценариях – чтобы продемонстрировать уровень зарядки, сообщить о входящих вызовах или прочих уведомлениях, в остальное время не занимает пространство экрана. Полезная фича, позволяющая быстро пробежаться по статусам смартфона.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора у этой модели составила 5000 мАч. При загруженном сценарии работы этого хватит на один день без подзарядки, при более свободном – на два. В обзоре уже упоминались различные режимы, позволяющие увеличить время батареи. Остается только добавить, что в SPARK 20 Pro установлены умные сценарии, которые анализируют привычки пользователя и адаптируют под него работу смартфона для большей энергоэффективности. С зарядкой на 33 Вт аккумулятор восстанавливает ресурс где-то за час.

Дизайн

Фото: пресс-служба

Задняя панель выполнена из композитного пластика, матовый корпус и изящная гравировка – удачные дизайнерские решения. Смартфон не скользит в руках, не собирает отпечатки пальцев, а технология Glitter Sand 2.0 создает эффект переливающегося песка. Цвета выбраны яркие, но спокойные – “Белая заря”, “Черное сияние” и “Золотой закат”.

Отдельно стоит упомянуть вариант с экокожей, которая успела стать визитной карточкой серии. Magic Skin 2.0 – это приятная на ощупь текстура с красивым узором. Если ищете что-то необычное, то вам придется по-вкусу эта модель.

Тонкий корпус выделяется широкими боковыми гранями. Панели плоские. Сверху расположился прозрачный блок камер, на три модуля. Внизу выгравировано название модели. Двойные стереодинамики расположились как на верхней, так и на нижней стороне смартфона. Внизу еще есть разъемы USB Type-C и 3.5 мм. Кнопки включения и регулировки звука находятся справа и практически “утопают” в корпусе. Сканер отпечатка встроили непосредственно в кнопку питания на боковой грани. На левой стороне – слот под 2 SIM-карты и microSD. На экране находим фронтальную камеру – ее встроили в аккуратный вырез в матрице.

К слову, корпус обзавелся влагозащитой IP53 – использовать смартфон еще комфортнее.

Выводы

SPARK 20 Pro выглядит премиально, и это тот случай, когда внешность не обманчива. Блистательный корпус – приятный бонус, дизайн определенно заслуживает внимание. Одних порадуют камеры на 108 Мп и 32 Мп, которые подходят и для создания четких красочных кадров, и для съемки видео в блог. Другие обратят внимание на производительный процессор, с которым смартфон тянет мобильные игры. И тем и другим понравится широкий экран на 6.8 дюйма с высокой частотой обновления, равно как и аккумулятор на 5000 мАч. Смартфон вобрал в себя все лучшее и сохранил привлекательную стоимость.

Ссылка на продукт: https://ozon.ru/t/Zk5EGRe

13 февраля 2024, 15:21
Фото: пресс-служба

TECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей

TECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей
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