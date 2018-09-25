Планета Нибиру оказалась выдумкой
Судя по всему, теперь землянам беспокоиться на эту тему не стоит. Последние новости о Нибиру рассказал заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс.
Конец света от загадочной планеты Нибиру точно не наступит. По словам эксперта, во Вселенной действительно множество неизученных объектов. И наблюдать за ними – одно из основных направлений работы.
Астрономы долго пытались определись расположение планеты Нибиру. Но, как отметил эксперт, оказалось, что она выдумана людьми. Последние новости о Нибиру таковы, что это лишь часть теории конспирологов.
"Люди просто реагируют на то, что они читают в интернете… NASA контролирует ситуацию, чтобы убедиться: Земле не грозят астероиды или другие небесные тела. Если подобный объект будет выявлен, человечество сможет принять меры", – цитирует Хесса Obozrevatel.com. При этом специалист предложил вспомнить голливудские фильмы про конец света с подобным сценарием.
Таким образом, все разговоры о расположении планеты Нибиру и грядущих от нее угрозах оказались фантазиями. Однако можно полагать, что у приверженцев теории существования загадочной планеты Нибиру свои аргументы на этот счет.
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