В древности человечество верило, что время циклично и весь мир движется по кругу, который вряд ли когда-нибудь остановится. Зима все так же будет сменять осень, которая, в свою очередь, неизменно будет приходить после лета, чьим предвестником всегда будет являться весна.
С приходом христианства ситуация в массовом бессознательном круто поменялась. Вместо движения по кругу человечество осознало линейное поступательное движение времени. Мир обрел зримое начало и стал ждать своего конца.
С этого времени любые намеки на конец света или апокалипсис чутко отзываются в сердце человека. Народ ждет как собственного вымирания, так и более масштабных катастроф – уничтожения Земли, остывания Солнца, схлопывания Вселенной или исчезновения самой ткани мироздания.
Вне зависимости от масштабов армагеддона, все его сценарии можно условно поделить на несколько тематических блоков.
Религиозная
Пошаговое описание о том, что случится в последние для мира дни оставил в Книге Откровения или Апокалипсисе Иоанн Богослов. С христианской точки зрения конец света означает Второе пришествие Иисуса Христа и Страшный суд. При этом для верующих эти события должны восприниматься как долгожданное и желанное освобождение, опасаться же стоит событий, предваряющих армагеддон – пришествия антихриста, лжепророков, войн и других бедствий. Ислам и иудаизм имеют похожие представления о последних днях человечества.
В том, что человечеству по силу погубить само себя, а вместе с собой и весь свет, люди перестали сомневаться после изобретения и применения ядерной бомбы. Нельзя сказать, что тревожных звоночков не было и до этого – разрушительные войны и всеобщее озлобление XX века стало горькой пилюлей для тех, кто верил в торжество разума. Химическое, бактериологическое, ядерное, климатическое оружие – в погоне за глобальным превосходством люди, кажется, выкопали себе самую глубокую в мире яму.
Помимо того, что человек стремится уничтожить ближнего и, в конечном итоге, самого себя, охотится на него и окружающих мир. Подобно тому, как наши древние предки были бессильны перед хищниками, нам нечего противопоставить землетрясениям, волнам гигантских цунами, глобальных засух или оледенений.
Инопланетяне не просто существуют, но и следят за нами, уверены сторонники этой версии конца света. И пришельцы, добавляют они, опасливо косясь на небо, настроены не самым дружелюбным образом. Кто-то верит, что они разводят человечество "на мясо" как коров на ферме со свободным выгулом, другие считают, что им нужна Земля под нашими ногами и наши ресурсы, а третьи видят в гостях с далеких планет верховных судий, готовых уничтожить человечество в том случае, если оно окончательно погрязнет во грехе.
О том, что уже в самое ближайшее время человечеству стоит ждать апокалипсиса, людям сообщают регулярно. Слово берут уфологи, экстрасенсы, предсказатели, пророки, а порой даже и ученые. В качестве признаком наступления последних дней они называют движения небесных тел, собственные ведения, смертельные эпидемии, масштабные землетрясения, необычные природные явления и другие особенности. О последних новостях про конец света читайте в специальном сюжете "Дни.ру".