Конец света

История конца света

В древности человечество верило, что время циклично и весь мир движется по кругу, который вряд ли когда-нибудь остановится. Зима все так же будет сменять осень, которая, в свою очередь, неизменно будет приходить после лета, чьим предвестником всегда будет являться весна.

С приходом христианства ситуация в массовом бессознательном круто поменялась. Вместо движения по кругу человечество осознало линейное поступательное движение времени. Мир обрел зримое начало и стал ждать своего конца.

С этого времени любые намеки на конец света или апокалипсис чутко отзываются в сердце человека. Народ ждет как собственного вымирания, так и более масштабных катастроф – уничтожения Земли, остывания Солнца, схлопывания Вселенной или исчезновения самой ткани мироздания.

Причины конца света

Вне зависимости от масштабов армагеддона, все его сценарии можно условно поделить на несколько тематических блоков.

Религиозная



Пошаговое описание о том, что случится в последние для мира дни оставил в Книге Откровения или Апокалипсисе Иоанн Богослов. С христианской точки зрения конец света означает Второе пришествие Иисуса Христа и Страшный суд. При этом для верующих эти события должны восприниматься как долгожданное и желанное освобождение, опасаться же стоит событий, предваряющих армагеддон – пришествия антихриста, лжепророков, войн и других бедствий. Ислам и иудаизм имеют похожие представления о последних днях человечества.

Человеческий фактор

В том, что человечеству по силу погубить само себя, а вместе с собой и весь свет, люди перестали сомневаться после изобретения и применения ядерной бомбы. Нельзя сказать, что тревожных звоночков не было и до этого – разрушительные войны и всеобщее озлобление XX века стало горькой пилюлей для тех, кто верил в торжество разума. Химическое, бактериологическое, ядерное, климатическое оружие – в погоне за глобальным превосходством люди, кажется, выкопали себе самую глубокую в мире яму.

Влияние природы

Помимо того, что человек стремится уничтожить ближнего и, в конечном итоге, самого себя, охотится на него и окружающих мир. Подобно тому, как наши древние предки были бессильны перед хищниками, нам нечего противопоставить землетрясениям, волнам гигантских цунами, глобальных засух или оледенений.

Сверхъестественное вмешательство

Инопланетяне не просто существуют, но и следят за нами, уверены сторонники этой версии конца света. И пришельцы, добавляют они, опасливо косясь на небо, настроены не самым дружелюбным образом. Кто-то верит, что они разводят человечество "на мясо" как коров на ферме со свободным выгулом, другие считают, что им нужна Земля под нашими ногами и наши ресурсы, а третьи видят в гостях с далеких планет верховных судий, готовых уничтожить человечество в том случае, если оно окончательно погрязнет во грехе.

Признаки конца света

О том, что уже в самое ближайшее время человечеству стоит ждать апокалипсиса, людям сообщают регулярно. Слово берут уфологи, экстрасенсы, предсказатели, пророки, а порой даже и ученые. В качестве признаком наступления последних дней они называют движения небесных тел, собственные ведения, смертельные эпидемии, масштабные землетрясения, необычные природные явления и другие особенности. О последних новостях про конец света читайте в специальном сюжете "Дни.ру".