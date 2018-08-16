До столкновения со смертоносной планетой Нибиру остались считаные часы

Загадочный космический объект приблизится к Земле не раньше сентября. Специалисты производят расчеты и пытаются успокоить конспирологов, уверенных, что до столкновения с планетой Нибиру остались считаные часы.

День икс – 16 августа. Такая информация ранее появилась в Сети и стала причиной панических настроений среди легковерных читателей. Однако в дело вступили эксперты: одни утверждают, что апокалипсис наступит не раньше сентября, другие – что причин для беспокойства вообще нет.

По мнению уральского интернет-исследователя Валентина Дегтерева, загадочное космическое тело приблизится к Земле, скорее всего, через месяц. Эксперт разглядел таинственный объект на трансляции с вебкамеры МКС в YouTube.

"Возможно, это планета Нибиру, тогда она была крохотная, а сейчас уже чуть больше. По видео можно отследить эти моменты... Но раньше сентября мы ее вряд ли увидим, пока она очень далеко. Также она может пролететь мимо Земли, по траектории", – сказал Дегтерев телеканалу "Звезда".

С тем, что Нибиру, скорее всего, спокойно проплывет мимо нашей планеты, согласен и последователь учений Захарии Ситчина (который приписывает создание древней шумерской культуры нефилимам с планеты Нибиру) Люк Баркер. К сообщениям о конце света эксперт относится скептически. Он отмечает, что, согласно шумерским представлениям, Нибиру каждые 3600 лет пересекает Солнечную систему по сильно вытянутой эллиптической орбите. А после просто уходит за границы. Прошлый раз Нибиру приближалась к Земле в 1582 году до нашей эры. Однако в древних текстах никаких упоминаний о катастрофах не встречается.