Загадочная планета-убийца находится в критической близости от Земли
Наблюдающие за загадочной кометой всерьез обеспокоены из-за полученных данных. Астрономы убеждены, что уже в августе Нибиру можно будет увидеть на небе невооруженным глазом.
Один из австралийских астрономов разместил в социальных сетях изображение со светящимся шаром, который приближается из космоса. По мнению наблюдателя, объект составляет около 260 тысяч километров в диаметре, в два раза превосходя размеры Юпитера, сообщает Daily Star.
Приверженцы космической конспирологии поспешили опровергнуть эту теорию. Они утверждают, что объект не может быть кометой, поскольку у него нет характерного хвоста. Более того, по их мнению, в данный момент можно заметить не один, а два загадочных фрагмента в космосе.
Пользователи Сети, основываясь на ранее опубликованных данных, пришли к выводу, что обcуждаемый объект – таинственная планета Нибиру. Подтверждением ее приближения служат участившиеся землетрясения.
Ранее бывший сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчина десять лет проработал в правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру, которая вызовет апокалипсис.
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