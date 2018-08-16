Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру

Событие космического масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов.

Эксперт предположил, что столкновение Нибиру с нашей планетой случится, но не скоро. По его словам, если это небесное тело действительно было в три-пять больше Земли, его давно бы заметили в космосе.

"А пока астрономы ничего не видят, так что завтра ничего не будет. Живите спокойно", – приводит слова ученого телеканал "Звезда".

В июле этого года астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру, заявили, что она может появиться возле Земли в августе 2018-го. Они отметили, что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе, увеличиваясь в размерах.

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев, комментируя это сообщение, сказал, что человечество действительно ожидает угасание жизни, но произойдет это через несколько миллиардов лет. Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить об опасности приближающейся к Земле планеты.