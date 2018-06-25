Россиянин предрек человечеству гибель от НЛО
Огромное НЛО россиянин заметил 24 июня. Его зафиксировала камера Международной космической станции (МКС).
Дегтерев предположил, что это может быть астероид. Потом уфолог-любитель понял, что объект отражает лучи солнца и обладает сферической формой.
"Сперва я принял его за луну, но очень быстро понял свою ошибку. НЛО появилось с другого края Земли. Не там, где обычно восходит луна", – сообщил россиянин в блоге-платформе Сont.ws. Валентин Дегтерев считает, что объект, скорее всего, сделан из металла.
"Он еще приближается к Земле. И виден пока только из космоса", — заявил он. Житель Нижнего Тагила посчитал, что подобное явление может грозить гибелью человечеству. При этом МКС выключила камеры и прекратила передачу сигнала, когда Дегтерев следил за приближением загадочного объекта.
Ранее стали известны детали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Детали были опубликованы в развернутом отчете.
Отмечается, что подобные встречи не единичны. ВВС США неоднократно засекали НЛО в том же районе в течение шести дней в ходе военных учений. Идентифицировать объект и отследить траекторию его передвижения так и не удалось.
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