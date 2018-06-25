Россиянин предрек человечеству гибель от НЛО

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев увидел неопознанный летающий объект. По его мнению, он несет смерть всему живому на Земле.



Огромное НЛО россиянин заметил 24 июня. Его зафиксировала камера Международной космической станции (МКС).

Дегтерев предположил, что это может быть астероид. Потом уфолог-любитель понял, что объект отражает лучи солнца и обладает сферической формой.

"Сперва я принял его за луну, но очень быстро понял свою ошибку. НЛО появилось с другого края Земли. Не там, где обычно восходит луна", – сообщил россиянин в блоге-платформе Сont.ws. Валентин Дегтерев считает, что объект, скорее всего, сделан из металла.

"Он еще приближается к Земле. И виден пока только из космоса", — заявил он. Житель Нижнего Тагила посчитал, что подобное явление может грозить гибелью человечеству. При этом МКС выключила камеры и прекратила передачу сигнала, когда Дегтерев следил за приближением загадочного объекта.

Ранее стали известны детали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Детали были опубликованы в развернутом отчете.

Отмечается, что подобные встречи не единичны. ВВС США неоднократно засекали НЛО в том же районе в течение шести дней в ходе военных учений. Идентифицировать объект и отследить траекторию его передвижения так и не удалось.