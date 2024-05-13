Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Космос

Начало XXI века принесло множество удивительных открытий в области космоса. Dni.Ru следят за развитием отрасли.

Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной

Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной
Запуск нового нейтринного глубоководного телескопа "Байкал" прокомментировал академик РАН Григорий Трубников. По словам эксперта, вскоре Россия получит уникальные сведения об устройстве космоса. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников сообщил о подписи дипломатического документа о крупном нейтринном телескопе "Байкал".

Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название

Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст снимет российское кино в космосе. Обнародованы детали картины и запущен кастинг на главную роль. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" вместе с "Первым каналом" и студией "Yellow, Black and White" начала работу над созданием художественного фильма, съемки которого пройдут в космосе.

Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)

Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1Б" через несколько секунд после старта. На орбиту планировалось вывести навигационный спутник. Удар молнии едва не сорвал пуск ракеты со спутником "Глонасс-М" с космодрома "Плесецк".

На границе Солнечной системы нашли плоскую планету

На границе Солнечной системы нашли плоскую планету
На сайте университета Джона Гопкинса были опубликованы сделанные космическим аппаратом New Horizons снимки карликовой планеты (486958) 2014 MU69, более известной под своим неофициальным названием – Ультима Туле. Увиденное заставило ученых пересмотреть свои представления о том, как возникла Солнечная система. Как и предполагали ученые-астрономы, чем больше человечество будет узнавать о происходящем на самом краю Солнечной системы, тем больше новых вопросов будет у него возникать и тем сложнее будет становиться картина мира.

Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде

Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
В научном сообществе и тем более в более широких кругах так и не сложилось общего мнения по поводу опасности столкновения Земли с астероидом. Чего ждать от атаки из космоса и как уберечься от этой угрозы, рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев. В 2068 году, согласно подсчетам астрономов из Санкт-Петербургского государственного университета, в опасной близости от Земли окажется астероид Апофис радиусом 200 метров.

Загадочная струя из космоса угрожает Земле

Загадочная струя из космоса угрожает Земле
Астрономы смогли найти поток необычных частиц. Он появился во время столкновения двух нейтронных звезд в августе 2017 года.  По словам ученых, новый световой объект движется с необычайной скоростью.

Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле

Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле
Специалисты из британского университета Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они поистине апокалиптичны. По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероид намного опаснее того, что упал в воду или на сушу.

Миру угрожает разрушительная война из космоса

Миру угрожает разрушительная война из космоса
Ученые из Университета Эмори в США сообщили о том, что присутствие в космосе военных аппаратов способно спровоцировать новую глобальную войну. Причиной может стать банальная случайность. Призыв США к развертыванию Космического корпуса обостряет состязание между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в космосе.

Россиянин предрек человечеству гибель от НЛО

Россиянин предрек человечеству гибель от НЛО
Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев увидел неопознанный летающий объект. По его мнению, он несет смерть всему живому на Земле. Огромное НЛО россиянин заметил 24 июня.

Раскрыты подробности встречи американских военных с НЛО

Раскрыты подробности встречи американских военных с НЛО
Стали известны детали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Подробности впервые опубликованы в развернутом отчете.  НЛО пытались перехватить пилоты Дэвид Фрейвор и его напарник Джим Слейт.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения