На границе Солнечной системы нашли плоскую планету

На сайте университета Джона Гопкинса были опубликованы сделанные космическим аппаратом New Horizons снимки карликовой планеты (486958) 2014 MU69, более известной под своим неофициальным названием – Ультима Туле. Увиденное заставило ученых пересмотреть свои представления о том, как возникла Солнечная система. Как и предполагали ученые-астрономы, чем больше человечество будет узнавать о происходящем на самом краю Солнечной системы, тем больше новых вопросов будет у него возникать и тем сложнее будет становиться картина мира.