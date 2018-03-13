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Стало известно о контакте с гуманоидами

Фото:pixabay.com
Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка рассказали о том, возможен ли контакт человечества с инопланетянами. Они пришли к выводу, что, если земляне получат сигналы от другой цивилизации, обитатели других планет, вероятно, будут уже мертвы. 
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Ученые вычислили площадь той области галактики, через которую должны проходить инопланетные сигналы. Они отметили, что цивилизации рождаются и погибают с постоянной скоростью. При этом радиосигналы, отправленные ими, продолжают распространяться. В итоге большая часть галактики оказывается заполненной посланиями от уже мертвых гуманоидов, сообщает Science News.

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Исследователи полагают, что большинство развитых цивилизаций, способных отправлять радиосигналы, погибли больше ста тысяч лет назад. Поэтому шансы получить послания "зеленых человечков", все еще живущих в настоящее время, ничтожно малы. Люди отправляют сигналы в космос около 80 лет, поэтому радиоволны с Земли покрыли менее 0,001% площади галактики.

Еще в 1960 году Фрэнк Дрейк предложил одноименную формулу, позволяющую оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. Существуют различные решения этого уравнения, но значения большинства параметров в формуле основаны на предположениях.

Ранее американский ученый японского происхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку заявил, что человечество будет контактировать с НЛО уже в конце этого столетия. Но сделать это будет нелегко, поскольку внеземные цивилизации, скорее всего, живут минимум в десятках световых лет от нас.

В свою очередь знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что инопланетяне представляют угрозу, и люди должны игнорировать их послания. Его поддерживают астрономы Майкл Хиппке и Джон Лэрнед, которые считают, что в сообщениях из внеземных цивилизаций может содержаться опасная информация.

Автор: Людмила Фоканова13 марта 2018, 15:44
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