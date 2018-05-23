Раскрыты подробности встречи американских военных с НЛО

Стали известны детали инцидента 2004 года, когда истребитель ВВС США F/A-18 Super Hornet встретил неопознанный летающий объект, названный Tic Tak. Подробности впервые опубликованы в развернутом отчете.

НЛО пытались перехватить пилоты Дэвид Фрейвор и его напарник Джим Слейт. Еще в прошлом году Дэвид рассказал, что в ходе тренировочного полета у берегов Сан-Диего в Тихом океане ему приказали перехватить некий летательный аппарат.

Теперь стали известны детали того случая. Прибыв на место, он увидел неизвестный вращающийся объект, парящий на высоте 24 километра над землей. Американский военный был поражен скоростью, которую удалось развить объекту.

"Это был белый, почти безликий объект – без двигателей, элементов управления и крыльев", – говорится в отчете в издании The Drive. По словам Фрэвора, как только он начал снижаться, НЛО устремился навстречу к истребителю, но затем резко пропал.

В докладе отмечается, что подобные встречи не единичны. ВВС США неоднократно засекали НЛО в том же районе в течении шести дней в ходе военные учений. Идентифицировать объект и отследить траекторию его передвижения так и не удалось, несмотря на новейшее оборудование.





Также в отчете делается несколько выводов. В частности, отмечается, что объект использует технологию неизвестного происхождения, которой в настоящее время не владеют США или другие страны, у него имеется возможность к резкому маневрированию, и он становится незаметным для невооруженного глаза.

После этого загадочного инцидента Пентагон в 2007 году инициировал так называемую "улучшенную программу идентификации аэрокосмических угроз". На нее было потрачено около 22 миллионов долларов.