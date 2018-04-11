Американский астронавт шокировал правдой об НЛО

Представители американского астронавта Базза Олдрина, который был пилотом лунного модуля во время миссии "Аполлон-11", прояснили ситуацию с НЛО, которое якобы заметил экипаж. По словам Олдрина, он никогда не видел ничего, что можно было принять за неопознанный летающий объект.

Хотя некоторые астронавты "Аполлона" утверждали, что во время своих миссий видели НЛО, Олдрин – второй человек, побывавший на Луне – отрицает сообщения о том, что во время исторической миссии 1969 года он заметил инопланетный корабль. Нет никаких доказательств того, что заявления специалистов Института биоакустики и акустического здоровья прошли проверку или научно обоснованы. Ни одно из высказанных ими утверждений не было проверено, пишет издание The Sun.

"Это не был инопланетный корабль", – написал Олдрин, отвечая на вопросы пользователей сайта Reddit. Он пояснил, что рассказал об увиденном специалистам NASA и предполагал, что эта информация была обнародована. Хотя он действительно говорил об объекте в каком-то неопределенном смысле, утверждение о том, что, по его мнению, это мог быть инопланетный корабль, было неверным. Несмотря на это специалисты института и пресса заявили, что Базз Олдрин видел НЛО, и что, как показал проведенный институтом анализ, он обо всем знал, даже если не осознавал этого.

Напомним, информацию о том, что астронавт якобы подтвердил явление НЛО, начали распространять журналисты издания Daily Star. В своих статьях они писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне заметил НЛО.