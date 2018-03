Военные опубликовали видео с перехватом НЛО

В Пентагоне заявляют, что близки к пониманию того, как движутся НЛО. Видео, подтверждающее встречу американских военных с инопланетянами, опубликовано в США.

Третий подтвержденный и заснятый эпизод встречи с инопланетными кораблями появился в сети. Двухминутный ролик под названием Go Fast опубликован на сайте организации To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) 9 марта.

Видеозапись была сделана в 2015 году истребителем F/A-18 Hornet у Восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На кадрах показан неопознанный летающий объект, зафиксированный датчиками системы обзора. Аппарат движется с высокой скоростью, так что камерам удается захватить его в прицел лишь с третьей попытки. Ранее организация публиковала еще два похожих ролика, на которых также показано, как самолеты ВВС США контролируют НЛО.

Секретные данные, полученные американскими исследователями, раскрыл на условиях анонимности бывший сотрудник проекта Advanced Aviation Threat Identification Program. Он утверждает, что военные неоднократно наблюдали летающие объекты, которые демонстрировали возможности, недостижимые ни США, ни каким-либо другим государством. По его словам, ученые почти поняли принцип, согласно которому движутся НЛО. Предположительно, они создают некий пузырь пространства-времени, что позволяет им перемещаться с невероятной скоростью.





Существование программы Advanced Aviation Threat Identification Program (Расширенная программа идентификации авиационных угроз) Министерство обороны США впервые официально признало только в декабре прошлого года. В рамках этих исследований изучались НЛО. Программа действовала с 2007-го по 2012 годы, за это время на нее потратили 22 миллиона долларов, после чего закрыли.