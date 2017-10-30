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Hi-tech

Видео битвы между НЛО и военным дроном США утекло в Сеть

Кадр из фильма "Скайлайн"
В интернете появилось видео преследования НЛО военным беспилотником США. Уже неделю пользователи гадают, что изображено на кадрах.
прочитано 1521 раз

Судя по видеозаписи, американский дрон несколько раз пытался зайти в тыл светящемуся летательному объекту, но тот все время уходил от преследования, петляя в горах. В итоге ,когда беспилотник в очередной раз навелся на таинственный объект, тот начал испускать яркие световые лучи, а после этого окончательно исчез.

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Запись вызвала широкий резонанс на YouTube, куда ее выложил  пользователь с ником UFO today. Многие считают, что видео – всего лишь подделка. Они уверены, что даже если это был реальный летающий корабль, то такие кадры были бы строжайше засекречены, и не могли утечь в Сеть. Другие, напротив, считают, что видео достоверно, и просто один из операторов дрона решил обнародовать сенсационные данные. 


Автор: Михаил Войцеховский30 октября 2017, 20:42

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