"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Четверг 20 декабря
Лента новостей
21:04
Россиян перепугали ростом цен на водку
20:40
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд
20:09
Cбежавшую от Фадеева красотку отправили сниматься в порно
19:44
Любовница Тимати показала миру "новый" рот
18:57
"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах
18:53
Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову
18:48
Безграмотный Трамп нагло присвоил победу Путина
18:29
На северо-востоке Москвы вспыхнули гаражи
17:51
Странный поступок Трампа шокировал Меркель
17:33
Хватит шастать туда-сюда: Путин резко ответил на провокацию в Крыму
17:32
Переживающий расставание Билан лишился волос
17:14
Объятия рыжего из "Иванушек" с известным певцом взбудоражили общественность
17:03
Беременная Терешина не может ходить
16:46
Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки
16:36
Хамоватый Лукашенко бросил вызов Путину
16:30
18-летней красавице Маликовой устроили жуткую травлю
16:24
На севере Москвы прогремел взрыв
16:14
Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана
16:14
Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением
16:00
"Не дождетесь": вопрос о здоровье развеселил Путина
15:43
Скупая жена Порошенко угодила в громкий скандал с детьми-инвалидами
15:37
"Любовнички": сияющую Пугачеву сняли рядом с известным артистом
15:34
Предполагаемая дочь Высоцкого получила результаты ДНК-теста
15:27
"ЕР" попросит прокуратуру разобраться в жестоком обращении с оленем
15:20
В Москве при пожаре погибли два ребенка
14:55
Мужчина отсидел в тюрьме за двойника и стал богачом
14:54
Путин заявил о возврате в СССР
14:43
Таланты подрабатывающей в порно звезды впечатлили Корчевникова
14:41
Краско предала родная дочь
14:34
На пресс-конференции Путина разразился скандал
14:30
Звезда сериала "Ольга" упала с балкона
14:26
"Мне уже что 15, что 30 сантиметров": Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме
14:26
Путин пообещал наказать Пескова
14:15
Утяшева разделилась с Волей и призвала не бояться
14:02
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
14:00
Я должен буду это сделать: Путин о свадьбе
13:40
На Камчатке пять часов считали пассажиров самолета
13:32
В Тюмени сгорел частный дом
13:32
Изменивший Дакоте Соколовский рассказал о свадьбе
13:30
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
13:23
Московским школьникам расскажут об азах торговли
13:19
В Уфе нашли искусанный труп мужчины
13:13
"Расписанный такой парень": Путин высказался о Тимати
13:08
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко
13:04
Известная ведущая живет в машине после тяжелой болезни
13:03
В Волгограде семья с тремя детьми отравилась газом
12:57
Пенсионерка из Ижевска сама назвала мошенникам данные банковской карты
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года
12:42
Рэпер Гнойный подрался с карликом (видео)
12:39
Два Рождества отметят в "Архангельском"
12:38
"Нечего на зеркало пенять": Путин поддел Кудрина в прямом эфире
12:35
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
12:32
У Высоцкого нашли пророчество об Украине
12:30
Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
12:15
В парке Татарстана нашли обгоревший и обглоданный труп
12:07
Детские игрушки назвали опасными для здоровья
11:52
Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком
11:45
Прошла пресс-конференция Владимира Путина
11:45
В Нижнем Тагиле женщину-ветерана пытались выселить из квартиры
11:39
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
11:35
Теннисисткам разрешили снять юбки
11:31
"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок
11:27
Под Вологдой двое мужчин погибли при пожаре
11:23
Обладатель премии "Журналист года" признался во лжи
11:17
Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума
11:02
Джоли натравила детей на Питта
10:56
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
10:55
В Омске молодой водитель насмерть сбил пенсионера
10:47
В Нижнем Новгороде BMW сбил шестилетнего мальчика на парковке
10:42
Как быстро похудеть к Новому году
10:39
Под Краснодаром при пожаре погибли пятилетний ребенок с бабушкой
10:33
"Она его убила": друг сделал громкое заявление о смерти Осина
10:22
В ДТП в Ижевске пострадали два человека
10:17
Украинская учительница похвасталась религиозными гонениями на школьников
10:12
Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе
10:09
Пришедший к детям алкоголик Порошенко возмутил поведением
10:04
Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой
09:54
Крид напугал поклонников тревожным видео из больницы
09:54
Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
09:48
Самолеты застряли на два дня на Ямале
09:41
В разбитой машине нашли труп пропавшего мужчины
09:30
"Вы в опасности": Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением
09:24
В смертельной аварии под Пермью пострадали подростки
09:04
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
09:03
"Будешь вонять в другом месте!": Волочкова пожаловалась на угрозы после рождения ребенка
08:57
На Урале мать до смерти напоила младенца водкой
08:39
В украинском порту сняли английский корабль разведки
08:28
Врач Кобзона сделал заявление о найденных телах онкобольных
08:26
Российский вулкан выбросил семикилометровый столб пепла
08:24
Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек
08:18
Озвучены обстоятельства смерти россиянина в тюрьме на Украине
08:12
Объявлен первый рейтинг лучших в ресторанном бизнесе
08:02
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли ребенка
07:57
Пенсионерка из Хабаровска сдала в полицию 250 тысяч рублей
07:08
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
06:10
Влюбленных Петросяна и Бузову попросили не обнажаться на публике
00:30
10 главных правил на утро после вечеринки
00:09
Устроившую жуткий погром звезду шоу "Дом-2" погнали в шею
23:02
"Миллионы руки жгут": Шукшина прижала разбазаривающего деньги россиян Малахова
22:02
Медлить нельзя: Порошенко готовит атаку на Крымский мост
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону
Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать
Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
Hi-tech

"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения

Фото: www.globallookpress.com
"Единая Россия" проверит цены на оборудование для цифрового телевидения. Оно начинает вещать на территории всей страны с 1 января 2019 года.
прочитано 355 раз

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" проверит цены на цифровые приставки для телевизоров, что позволит оперативно реагировать на их повышение и привлекать контрольно-надзорные органы для исправления ситуации на местах. Об этом заявил глава общественного совета партпроекта Максим Протасов.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах

"ЕР" попросит прокуратуру разобраться в жестоком обращении с оленем

"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям

"В рамках мониторинга ценовой политики на рынке телекоммуникационного цифрового оборудования планируем использовать информацию непосредственно от граждан", – сказал единоросс.

По словам координатора проекта Анны Кувычко, вопрос доступности цифрового телевидения требует особого внимания. Она рассказала об уже имеющихся жалобах от жителей отдаленных уголков страны о необоснованном завышении цен на оборудование для приема цифрового сигнала.

"Предприниматели не должны наживаться при переходе на цифру. Активисты партпроекта "Народный контроль" по всей стране проведут проверки цен на оборудование для цифрового телевидения", – пообещала Кувычко.

Анна Кувычко. Фото: ER.RU

Сегодня на большой пресс-конференции президент Владимир Путин говорил о переходе на цифровое телевещание в стране с 1 января 2019 года. Глава государства сказал, что этот вопрос необходимо решать аккуратно и обязательно с учетом интересов тех людей, которые не могут приобрести соответствующие приставки.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.

Автор: Александр Комаров20 декабря 2018, 20:01

комментарии

Политика

На пресс-конференции Путина разразился скандал
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Любовница Тимати показала миру "новый" рот
Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову
"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына
Измученный Киркоров рассказал об истязаниях

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Общество

Врач Кобзона сделал заявление о найденных телах онкобольных

Михаил Давыдов высказался о неопознанных трупах
Шоу-бизнес

Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой

Они встретились на торжественном банкете
Шоу-бизнес

Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек

Примадонна и президент поздравили именинницу
Шоу-бизнес

Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе

Певица убеждена: не нужно цепляться за людей

Гороскоп

Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Фоторепортажи

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

Спорт

Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
Известная теннисистка похвасталась пошлым фото в ванне
Медведеву ткнули носом в досадное поражение

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru