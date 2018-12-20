"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения

"Единая Россия" проверит цены на оборудование для цифрового телевидения. Оно начинает вещать на территории всей страны с 1 января 2019 года.

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" проверит цены на цифровые приставки для телевизоров, что позволит оперативно реагировать на их повышение и привлекать контрольно-надзорные органы для исправления ситуации на местах. Об этом заявил глава общественного совета партпроекта Максим Протасов.

"В рамках мониторинга ценовой политики на рынке телекоммуникационного цифрового оборудования планируем использовать информацию непосредственно от граждан", – сказал единоросс.

По словам координатора проекта Анны Кувычко, вопрос доступности цифрового телевидения требует особого внимания. Она рассказала об уже имеющихся жалобах от жителей отдаленных уголков страны о необоснованном завышении цен на оборудование для приема цифрового сигнала.

"Предприниматели не должны наживаться при переходе на цифру. Активисты партпроекта "Народный контроль" по всей стране проведут проверки цен на оборудование для цифрового телевидения", – пообещала Кувычко.





Сегодня на большой пресс-конференции президент Владимир Путин говорил о переходе на цифровое телевещание в стране с 1 января 2019 года. Глава государства сказал, что этот вопрос необходимо решать аккуратно и обязательно с учетом интересов тех людей, которые не могут приобрести соответствующие приставки.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.