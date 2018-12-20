"ЕР" попросит прокуратуру разобраться в жестоком обращении с оленем

Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру по факту гибели оленя в Воронежской области. Животное было найдено связанным. По словам координатора партийного проекта "Единой России" "Чистая страна", главы комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в надзорном ведомстве проверят законность и адекватность действий других ведомств.



Если жестокое обращение с животными имеет место, но на это закрывают глаза, то это повод для вмешательства прокуратуры, заявил парламентарий. Правоохранительные органы, подчеркнул Бурматов, должны реагировать на подобные сообщения. "Мы специально передали эти преступления от дознавателей к следователям – то есть к более профессиональным людям", – отметил единоросс.

Ранее в прессе появились публикации о мертвом олене, который был найден связанным на Ленинском проспекте Воронежа. Владельцами животного оказались организаторы квест-шоу.

Депутат напомнил, что в следующем году "Единая Россия" в рамках партпроекта "Чистая страна" запустит сервис "Красная кнопка", который направлен на сохранение биологического разнообразия редких видов фауны. Благодаря этому граждане смогут оперативно сообщать об опасности, грозящей таким животным.



Кроме того, Бурматов отметил, что на последнем пленарном заседании осенней сессии Госдумы, 19 декабря, парламентарии приняли закон о защите животных от жестокого обращения. Нормативно-правовой акт запрещает умерщвлять зверей под любым предлогом, устраивать бои, натравливать их на людей.





Станет невозможным просто так избавиться от животного – его нужно будет передать в приют или новому хозяину. Помимо прочего, вводится запрет на содержание диких зверей в квартирах и на дачах, а также на контактные зоопарки в торговых центах и прочее.

Ранее "Дни.ру" писали об итогах экологической повестки "Единой России" в 2018 году. За уходящий год было принято больше законопроектов по защите животных, чем за все предыдущие созывы Госдумы. В общей сложности было рассмотрено и одобрено порядка 15 таких инициатив.

В числе важнейших – законы о запрете контактной притравки и об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. По инициативе "ЕР" введена уголовная ответственность для так называемых догхантеров – по сути, убийц собак, которые не стеснялись расправляться с животными на детских площадках и в других общественных местах.