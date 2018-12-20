"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах

"Единая Россия" возьмет на контроль выполнение национальных проектов в регионах. К этому будет подключен депутатов местных законодательных органов.

Партия намерена привлечь региональных депутатов для контроля за реализацией национальных проектов. С таким заявлением выступила первый замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. Так она прокомментировала слова Владимира Путина о проблемах, связанных с контролем исполнения нацпроектов на местах.

Единороссы, в частности, возьмут на контроль строительство и реконструкцию объектов и другие работы. Баталина напомнила, что такое поручение дал им председатель партии глава правительства Дмитрий Медведев.

По словам Баталиной, к контролю подключатся федеральные мониторинговые группы, которые с региональными депутатами дадут объективную оценку тому, как в рамках национальных проектов решаются проблемы жителей.







Ранее, сегодня, глава государства на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что некоторые показатели национальных проектов могут быть скорректированы по предложению регионов. Кроме того, отметил Путин, существует проблема с контролем над их исполнением на местах.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило почти четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640 человек.