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Регионы

"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах

Фото: moscow.er.ru
"Единая Россия" возьмет на контроль выполнение национальных проектов в регионах. К этому будет подключен депутатов местных законодательных органов.
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Партия намерена привлечь региональных депутатов для контроля за реализацией национальных проектов. С таким заявлением выступила первый замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина. Так она прокомментировала слова Владимира Путина о проблемах, связанных с контролем исполнения нацпроектов на местах.

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Единороссы, в частности, возьмут на контроль строительство и реконструкцию объектов и другие работы. Баталина напомнила, что такое поручение дал им председатель партии глава правительства  Дмитрий Медведев.

По словам Баталиной, к контролю подключатся федеральные мониторинговые группы, которые с региональными депутатами дадут  объективную оценку тому, как в рамках национальных проектов решаются проблемы жителей.

Ольга Баталина. Фото: er.ru

Ранее, сегодня, глава государства на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что некоторые показатели национальных проектов могут быть скорректированы по предложению регионов. Кроме того, отметил Путин, существует проблема с контролем над их исполнением на местах.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило почти четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640 человек.

Автор: Александр Комаров20 декабря 2018, 18:57

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