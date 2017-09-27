На поверхности Плутона нашли небоскребы

Пилообразные структуры высотой в 3-5 километров, обнаруженные на Плутоне, являются следами последнего "ледникового периода" на карликовой планете. Так метановый лед ведет себя при переменах климата.

"Небоскребы" на поверхности Плутона, пилообразные структуры высотой в 3-5 километров из застывшего метана, являются следами последнего "ледникового периода" на карликовой планете. К такому выводу пришли исследователи, говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus.

"Когда мы поняли, что эти "небоскребы" состоят почти целиком из метанового льда, мы задались вопросом – почему он превращается в подобные "игольчатые" структуры, а не просто скапливается в виде замороженных глыб? Оказалось, что на Плутоне есть вариации климата, и когда планета теплеет, лед начинает просто испаряться в воздух", – рассказал Джеффри Мур из американского исследовательского центра NASA имени Эймса.

Во время пролета зонда New Horizons мимо Плутона его оптика показала яркое и хорошо заметное пятно на планете, равнину Спутника и регион Томбо. Эта местность так названа в честь первооткрывателя этой планеты. А вот неподалеку с этими областями находится другой регион, который и привлек внимание ученых. Это так называемые гряды Тартар, заполненные странными горными пиками. Именно их астрономы и прозвали "небоскребами", хотя на самом деле было бы правильнее говорить о них как о ледяных метановых пиках.