В Солнечной системе найдена еще одна планета

Астрономы нашли в Солнечной систему новую планету. Оказалось, что это обнаруженный ранее объект DeeDee.

Ученые выяснили, что он является сферической карликовой планетой. Диаметр DeeDee достигает 635 километров. Это на треть меньше ближайшей к Солнцу карликовой планеты Цереры.

Температура на поверхности DeeDee равна минус 243 градусов Цельсия. Объект отражает всего лишь 13% падающего на него света, сообщает Phys.org.

DeeDee был обнаружен осенью 2016 года. При этом удалось запечатлеть еще 12% неба, что позволяет вести поиск других космических объектов. Было выявлено около 1,1 миллиарда небесных тел, большинство которых оказались галактиками.

Также астрономы рассчитали расстояние и характеристики орбиты DeeDee. Оказалось, что объект в три раза дальше от Солнца, чем Плутон.

Чтобы вычислить размеры и определить другие физические характеристики небесного тела, ученые позже использовали Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона (ALMA). Этот радиотелескоп, состоящий из 66 антенн, позволяет регистрировать тепловое излучение, исходящее от небесных объектов.

Как писали Dni.ru, ученые из Лаборатории реактивного движения NASA зафиксировали ранее неизвестное атмосферное явление. Обнаруженный феномен может возникать из-за мощных вспышек на Солнце.

Напомним, специалисты выяснили, что геомагнитные бури приводят к исчезновению из ионосферы Земли большого количества заряженных электронов. В свою очередь это может привести к сбоям в радиосвязи.