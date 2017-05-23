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Найден источник внеземной жизни

Фото: GLOBAL LOOK press
Техасские ученые сообщили, что они обнаружили новый источник внеземной жизни. По их словам, в облученной радиацией воде теоретически могут появиться инопланетные микроорганизмы.
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Исследователи создали модель распада оксида водорода в процессе радиолиза, передает Lenta.ru. Ученые пришли к выводу, что в процессе химической реакции высвобождается молекулярный водород, который потенциально может быть использован бактериями в качестве среды обитания.

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В то же время эксперты подчеркнули, что необходимая для реакции радиация появляется в результате распада изотопов урана, калия и тория внутри небесных тел. Ученые выделили четыре космических объекта, чей химический состав может быть пригоден для достаточного производства излучения: Энцеладу (спутник Сатурна), Европу (спутник Юпитера), Плутон и Харон.

Специалисты также отметили, что на Европе и Энцеладе крайне вероятно существование океанов жидкой воды. По их мнению, на этих космических телах происходит выделение Н2 и активных кислородных соединений.

Ученые добавили, что ряд бактерий на Земле находится в обогащенной водородом среде, непригодной для жизни большинства микроорганизмов. Подобные условия характерны шахтных вод и гидротермальных морских источников.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что человечество уже максимально приблизилось к разгадке существования инопланетных форм жизни. "При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", – заявил помощник директора организации Томас Цурбухен.

Автор: Константин Улюкаев23 мая 2017, 18:14

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