Найден источник внеземной жизни

Техасские ученые сообщили, что они обнаружили новый источник внеземной жизни. По их словам, в облученной радиацией воде теоретически могут появиться инопланетные микроорганизмы.

Исследователи создали модель распада оксида водорода в процессе радиолиза, передает Lenta.ru. Ученые пришли к выводу, что в процессе химической реакции высвобождается молекулярный водород, который потенциально может быть использован бактериями в качестве среды обитания.

В то же время эксперты подчеркнули, что необходимая для реакции радиация появляется в результате распада изотопов урана, калия и тория внутри небесных тел. Ученые выделили четыре космических объекта, чей химический состав может быть пригоден для достаточного производства излучения: Энцеладу (спутник Сатурна), Европу (спутник Юпитера), Плутон и Харон.

Специалисты также отметили, что на Европе и Энцеладе крайне вероятно существование океанов жидкой воды. По их мнению, на этих космических телах происходит выделение Н2 и активных кислородных соединений.

Ученые добавили, что ряд бактерий на Земле находится в обогащенной водородом среде, непригодной для жизни большинства микроорганизмов. Подобные условия характерны шахтных вод и гидротермальных морских источников.

Инопланетяне существуют. Это они едут стоя в автобусе в семь утра и улыбаются — Женя :D (@L1nuXMC) 13 мая 2017 г.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что человечество уже максимально приблизилось к разгадке существования инопланетных форм жизни. "При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", – заявил помощник директора организации Томас Цурбухен.