Инопланетяне игнорируют людей из-за страха

Американские ученые заявляют, что инопланетяне существуют, но избегают встреч с жителями Земли. Причина, по их мнению, в том, что представители внеземных цивилизаций боятся людей.

Ученый-астроном Крис Имплей считает, что именно поэтому инопланетяне прячутся в далеких уголках космоса. Исследователь полагает, что инопланетяне могут жить на одной из экзопланет или на спутнике Плутона Хароне.

По словам Имплея, если кто-нибудь поставит деньги на то, что инопланетян обнаружат в ближайшее десятилетие, он может выиграть крупную сумму, сообщает Teach Astronomy. Специалист считает, что большинство землян тоже не готовы к прибытию пришельцев на нашу планету.

По словам астронома, многие люди уверены, что инопланетяне прибудут на нашу планету со злыми намерениями. Подобные страхи в нас вселила классическая фантастическая литература и фильмы, где пришельцы часто предстают в негативном образе.

Напомним, ранее ученые уже пытались объяснить, почему люди до сих пор не вступили в контакт с внеземными цивилизациями. Во-первых, расстояние между двумя формами жизни может быть слишком велико. Во-вторых, людей от пришельцев может отделять время – или инопланетяне уже вымерли, или же они еще не родились. Несмотря на это, число людей, уверенных в скором контакте землян с НЛО, не уменьшается.

Инопланетяне, родненькие, как же можно было так промахнуться? Мы же договорились - я вас в Москве жду! Где Краснодар, а где я... pic.twitter.com/RhDOTyOxDa — Алика Быковская (@Zorkova) 5 июня 2017 г.

Недавно курьезный случай с "обнаружением" инопланетян произошел на Кубани. Как писали Dni.ru, стражи порядка Краснодарской области отправились на предполагаемое место высадки пришельцев, о котором им сообщил местный житель. Как и ожидалось, полицейские не обнаружили там никаких следов внеземной жизни. Примечательно, стражи порядка отметили, что заявитель на момент обращения в полицию был в адекватном состоянии, без признаков опьянения.