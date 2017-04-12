Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA зафиксировали ранее неизвестное атмосферное явление. Обнаруженный феномен может возникать из-за мощных вспышек на Солнце.

Специалисты выяснили, что геомагнитные бури приводят к исчезновению из ионосферы Земли большого количества заряженных электронов. В свою очередь это может привести к сбоям в радиосвязи.

Это связано с тем, что частицы, входящие в состав коронального выброса массы, сталкиваются с магнитным полем Земли. В атмосфере в это время могут наблюдаться целые облака ионов, сообщает Gizmodo.

Пока ученые не разгадали точных причин этого атмосферного явления. Но у них есть предположение, что электроны выталкиваются из ионосферы в горизонтальном или вертикальном направлениях, либо рекомбинируют с положительно заряженными частицами.

Такое явление исследователи наблюдали после двух мощных выбросов 19 февраля 2014 года. Для этого ученые применили глобальные навигационные спутники GNSS и магнитные обсерватории по всему миру.

Исследователи заметили, что в целом ионосфера Земли потеряла большое количество свободных электронов, хотя отдельные всплески электрического заряда отмечались над северной Гренландией. В ионосфере были обнаружены большие "дыры" диаметром 500-1000 километров с очень малым количеством заряженных частиц. Это явление продлилось несколько дней.