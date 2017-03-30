Ученые нашли пригодный для жизни ад

Ученые обнаружили планету с "адскими" условиями жизни. Тем не менее, исследователи полагают, что именно это небесное тело в будущем может стать новым домом для человечества.

Астрономы нашли в созвездии Весов звезду Глизе 581С, сообщает РИА ФАН. Обнаруженный красный карлик в будущем может заменить людям солнце.

Вокруг звезды вращается скалистая планета, условия жизни на которой тяжелые, но не смертельные. На одной стороне карлика вечно царит день, на другой – ночь, и при этом в светлой части небесного тела очень жарко. Следовательно, жить людям пришлось бы в темноте.

Добавим, ученые также рассчитали продолжительность пути до красного карлика. Земляне могут добраться до Глизе 581С не менее, чем за 20 световых лет.

на планете Глизе 581с ВСЁ красное, а растения чёрного цвета. родители, я влюблена в планету и она за 20 световых лет от Земли. — Alice Williams (@AliceWilliams2) 11 ноября 2015 г.

Отметим, астрономы уже давно ищут в космосе планету, пригодную для жизни. Они полагают, что уже в сравнительно скором времени на Земле станет слишком тесно для человеческого рода, и проблема колонизации небесных тел встанет особенно остро.

Моя любовь - Глизе 581с pic.twitter.com/pbYAQWL30b — СЛАБОYМНАЯ РЕДИSОЧКА (@besit_besit) 28 апреля 2013 г.

Напомним, в феврале 2017 года NASA на экстренной пресс-конференции объявила об открытии системы из семи землеподобных планет возле ультрахолодного красного карлика, лежащего всего в 39,5 световых годах от нас. За счет приливного захвата одна из сторон каждого из семи космических объектов, на которых по разным сторонам также вечно царят день или ночь, потенциально может быть пригодна для жизни.