Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе

Ушел из жизни актер Петренко Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:28
Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
14:07
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
12:21
В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов
11:46
В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)
11:11
В Москве прощаются с Чуркиным
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
17:04
Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы
16:55
Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля
16:48
Подольская и Собчак померились блинами
16:47
Названа дата похорон Виталия Чуркина
16:19
Хоккеист остался без пары во время массовой драки (видео)
16:15
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить
16:14
Липницкую подвело здоровье
16:08
Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
16:05
На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы
16:03
Юлия Снигирь: Столько всего хочется успеть
15:52
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
15:45
Фильм "Майор Гром" бьет рекорды популярности
15:38
Хорошавин попросил в СИЗО турник
15:30
Монакский миллионер о вспышках гнева и любви к Боне
15:28
Шойгу объявил о создании нового рода войск
15:16
В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гузеева рассталась с мужем
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Лолите потребовалась операция после химии
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
Hi-tech

Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе

Фото: nasa.gov
NASA собирает экстренную пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы. На ней будет говориться о внеземной жизни.

Продолжение: Космическая сенсация NASA взбудоражила людей
прочитано 13217 раз

Брифинг состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть на официальном сайте NASA.

ПО ТЕМЕ

Хокинг боится общаться с пришельцами

Пентагон ответил на запрос об НЛО

Российские ученые поймали возможный сигнал инопланетян

Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни", передает The Independent со ссылкой на пресс-релиз организации. Подробностей агентство не приводит.

Ясно одно: ученые обнаружили что-то такое, что заставило собрать их журналистов экстренно. Как пишет в своем Twitter-аккаунте издание BuzzFeed, "есть люди, которые в курсе, что там будет нечто важное".

На пресс-конференции будут присутствовать астрономы со всего мира. Задать вопросы во время мероприятия сможет любой желающий, используя хэштег #AskNasa. 

Отметим, ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может быть жизнь. Экзопланеты являются главной надеждой ученых на существование жизни в другом месте Вселенной, кроме Земли.

Напомним, что 24 августа 2016 года международная группа астрономов заявила об открытии "второй Земли" – экзопланеты Proxima b. Она дает надежду на то, что внеземная жизнь может быть найдена. 

Как писали Dni.ru, российские астрофизики из Нижнего Архыза поймали необычный сигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Его засек российский радиотелескоп РАТАН-600 15 мая 2015 года, но раскрыли информацию только сейчас.

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2017, 17:09

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Певица Жасмин теряет вес
Лолите потребовалась операция после химии
Панфилову пробили голову пепельницей
Гордон показала рожденного в муках сына

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями

Народный артист СССР находится в больнице, но чувствует себя хорошо

Шоу-бизнес

Гузеева рассталась с мужем

Телеведущая и ее супруг теперь живут отдельно друг от друга
Общество

Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео

Пиот пассажирского лайнера не стал скрывать своей радости и помахал рукой оператору
Общество

В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)

Попробовать свои силы ей посоветовали на подиуме

Гороскоп

Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru