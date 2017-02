Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе

Брифинг состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть на официальном сайте NASA.

Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни", передает The Independent со ссылкой на пресс-релиз организации. Подробностей агентство не приводит.

Ясно одно: ученые обнаружили что-то такое, что заставило собрать их журналистов экстренно. Как пишет в своем Twitter-аккаунте издание BuzzFeed, "есть люди, которые в курсе, что там будет нечто важное".

NASA has a press conference Wednesday about an exoplanet finding and people who would know are hinting it's a big deal