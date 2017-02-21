Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе

NASA собирает экстренную пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы. На ней будет говориться о внеземной жизни.

Брифинг состоится 22 февраля в 21:00 по мск. Мероприятие можно будет посмотреть на официальном сайте NASA.

Темой выступления станет "открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни", передает The Independent со ссылкой на пресс-релиз организации. Подробностей агентство не приводит.

Ясно одно: ученые обнаружили что-то такое, что заставило собрать их журналистов экстренно. Как пишет в своем Twitter-аккаунте издание BuzzFeed, "есть люди, которые в курсе, что там будет нечто важное".

NASA has a press conference Wednesday about an exoplanet finding and people who would know are hinting it's a big deal — BuzzFeed Jake Sisko (@Phylan) 21 февраля 2017 г.

На пресс-конференции будут присутствовать астрономы со всего мира. Задать вопросы во время мероприятия сможет любой желающий, используя хэштег #AskNasa.

Отметим, ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может быть жизнь. Экзопланеты являются главной надеждой ученых на существование жизни в другом месте Вселенной, кроме Земли.

Напомним, что 24 августа 2016 года международная группа астрономов заявила об открытии "второй Земли" – экзопланеты Proxima b. Она дает надежду на то, что внеземная жизнь может быть найдена.

Как писали Dni.ru, российские астрофизики из Нижнего Архыза поймали необычный сигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Его засек российский радиотелескоп РАТАН-600 15 мая 2015 года, но раскрыли информацию только сейчас.