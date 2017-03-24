Шурыгиной занялся "Синий кит"

Скандально известная жертва изнасилования из Ульяновска Диана Шурыгина стала героем видеоигры. Две студии-разработчика, Blue Whale Games и Dagestan Technology, уже анонсировали проект в сервисе Steam Greenlight.

"Обжигающая страсть, горькое разочарование, обман и секс, любовь и насилие, ураганный экшен и геймплей на кончиках пальцев – все это вы найдете в Diana: The Game", – сообщается в описании игры. "Пройдите вместе с героиней длинный путь ее становления от маленькой невинной девочки, оказавшейся не в том месте и не в то время, до во мгновение повзрослевшей звезды интернета", – рассказывают разработчики о своем проекте.

Представитель студии Blue Whale Games заявил, что разработчики проекта пытались связаться с Дианой Шурыгиной через ее продюсера, но пока что они не достигли в этом каких-либо успехов. Также он отметил, что игра поможет "глубже раскрыть трагичную историю" жертвы изнасилования. Точная дата выхода проекта пока неизвестна, сообщает Life.ru.



Добавим, что не всем пользователям сервиса Steam концепт Diana: The Game пришелся по вкусу. "Судя по трейлеру, главная суть игры – бежать и перепрыгивать столы. Если в этой игре есть еще что-нибудь, опубликуйте другое видео", – написал англоязычный геймер Jerry в комментариях к проекту.

Создателями Diana: The Game стали студии Blue Whale Games и Dagestan Technology. Отметим, что у обеих компаний неординарные имена: в частности, название первой из них переводится как "Игры синего кита". Примечательно, что "Синий кит" – символ волны подростковых самоубийств, участившихся в России в последнее время.

Напомним, Диана Шурыгина стала известна после серии программ "Пусть говорят" на Первом канале. Девушка рассказала, что ее в 17-летнем возрасте изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. После появления в эфире ей стали поступать предложения об участии в различных проектах.