Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием

Участники скандальной вечеринки, во время которой была изнасилована Диана Шурыгина, рассказали о странностях в ее поведении. Сначала девушка показалась им нелюдимой.

Компания собралась в загородном коттедже около 18:00, рассказала участница вечеринки Анастасия. По ее словам, Диана сторонилась присутствовавших. "Я подумала: какая-то странная, не общается ни с кем. Мы все друг с другом разговариваем, а она молчит. Мне она показалась скучной", – цитирует девушку Life.ru.

Впрочем, поведение замкнутой гостьи резко изменилось после алкоголя. Она стала заигрывать с молодыми людьми и отпускать пошлые шутки. "Мнение о ней сразу испортилось", – отметила Анастасия. Около 23:00 Диана Шурыгина и Сергей Семенов уединились в комнате.

Знакомые Шурыгиной опубликовали снимки, сделанные во время кутежа. Как видно на кадрах, после веселья подростки даже не попытались убрать за собой.

Участники вечеринки с Шурыгиной показали её фото со вписки за несколько часов до известных событий: https://t.co/dkaLlBWhqq pic.twitter.com/8Dm46gmIHn — Life | Новости (@lifenews_ru) 22 марта 2017 г.

"Ели, пили – так все и осталось. Сломано ничего не было. Ключи были у нас. Мы приехали, нас дожидались полицейские, чтобы не оставлять открытым дом. К тому времени всех участников вечеринки увезли", – рассказали хозяева дома.

Напомним, что 17-летняя Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы. Позже срок был сокращен до трех лет.

Однако большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на Шурыгину. По словам телезрителей, для жертвы изнасилования девушка ведет себя слишком раскованно.