Как уберечься от суицида

В последнее время по всей России прокатилась настоящая волна самоубийств. Особое беспокойство вызвало то, что многие из тех, кто решился на последний шаг, были несовершеннолетними.

По словам уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, с 2011 по 2015-й количество самоубийств в нашей стране снижалось на 10% в год. Однако в 2016-м рост составил 57%. "Мы резко откатились назад на пять лет", – заявила омбудсмен по правам ребенка в России в ходе селекторного совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних".



Однако на смертельный шаг решаются не только несовершеннолетние с еще не окрепшей психикой. Порой счеты с жизнью неожиданно для окружающих сводят люди внешне успешные. Впоследствии выяснялось: за маской показного благополучия скрывалась подлинная человеческая трагедия.

Что же толкает человека на такой шаг? Можно ли его предотвратить, или рано или поздно потенциальный самоубийца все равно лишит себя жизни? Почему дети решаются на отчаянный поступок? Как уберечь их от этого? Dni.Ru обратились за советами к специалистам.



Последняя капля



Суицид, мягко говоря, не самый лучший способ решения проблем. Это беда, а не вина доведенного до отчаяния человека, не сумевшего найти иного пути, чтобы избавиться от душевной, а иногда и физической боли. Конечно, потенциального самоубийцу нужно попытаться переключить с мысли о суициде. Но ни в коем случае нельзя говорить ему: "Да брось, даже не думай об этом!"

Также сложно отговорить человека от трагического поступка, упирая на чувство долга по отношению к родным. Давление может лишь подтолкнуть к смертельному шагу. У находящегося у опасной черты человека может возникнуть желание доказать окружающим, что уж чем-чем, а собственной жизнью он вправе распоряжаться сам.

Финансовый крах также часто становится той самой последней каплей, способной подтолкнуть к суициду. Это ведь удар по самому больному – по самолюбию. Человек вынужден признать, что больше не в состоянии полноценно заботиться не только о своих близких, но и о самом себе.

Публикация от Юрист Москва (@maksim_adeev) Мар 12 2017 в 1:11 PDT

При общении с человеком, пребывающим в пограничном состоянии из-за финансовых проблем, психологи не рекомендуют использовать такие фразы, как "не волнуйся, мы тебя прокормим". Это, по сути, означает "возьмем на полное обеспечение". Лучше сказать: "Первое время мы будем помогать". Это позволит переживающему кризис сохранить самоуважение и даст возможность доказать самому себе, что не все потеряно.

По мнению психолога Александра Державина, некоторые слова русского языка следует вообще исключить из лексикона. "Такие слова, как "ужас", "кошмар", "жуть" никакой функции, кроме разрушительной, не выполняют. Будете слово "ужас" говорить – его и притянете. Поэтому нужно ограничить, минимизировать использование этих слов", – убежден эксперт.

Тревожные сигналы

Основные причины, толкающие к суициду, – обида, одиночество, чувство отчужденности и непонимания, считают психологи. Так, ребенку может показаться, что после рождения младшего брата или сестры он утратил любовь родителей.

Взрослый страдает от неразделенного чувства или от того, что умер или бросил любимый человек. Женщины в зрелом возрасте иногда решаются на добровольный уход из жизни после того, как муж предпочтет ей более молодую спутницу.

Для мужчины уход любимой женщины становится ударом по его мужественности. Многие представители сильного пола переживают это очень тяжело, порой решаясь на непоправимый шаг. При этом потенциальный самоубийца чаще всего никому на судьбу не пожалуется – у российских мужчин "плакаться в жилетку" не принято.

Между тем среди клиентов психотерапевтов на четыре женщины приходится один мужчина. При этом в печальной статистике суицидов картина прямо противоположная: четверо мужчин-самоубийц на одну женщину.

Помимо открытой формы суицида, существует также латентный, закрытый суицид – когда человек не хочет ничего менять в своей жизни. Например, отказывается от лечения, узнав о серьезном диагнозе.

Или, наоборот, вдруг начинает совершать рискованные поступки, занявшись экстремальным видом спорта. Или отчаянно гоняет на машине, словно заигрывая со смертью. Такой человек склонен к конфликтам, криминальным поступкам, авантюрам и пагубным пристрастиям. Внутренне он договорился сам с собой, что ему жить уже не интересно, и этот душевный надлом начинает проявляться в его поведении.



Если близкий человек стал вести себя слишком рискованно – это повод прислушаться к нему. Внешне он может выглядеть успешной и сильной личностью, быть главой большой семьи или президентом крупной компании, но он, как и все другие люди, нуждается в душевном тепле и понимании.

Не стоит доверять распространенному мифу, что если "кто-то говорит о самоубийстве, то никогда этого не сделает". Да, заявление о возможном суициде может быть и демонстрацией, но может быть и случайно вырвавшимся криком о помощи. Неспециалисту "диагноз" здесь поставить очень сложно, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать подобные высказывания.



Прервать Эстафету нелюбви

Часто люди идут на суицид, страдая от сильнейшей душевной боли. Они пребывают в состоянии чудовищного стресса из-за того, что не видят возможности справиться со своими проблемами. Например, у растущего ребенка много комплексов по поводу внешности. Особенно сильно они проявляются у тех, кто нелюбим родителями.

Публикация от Mehovska Olga (@mekhovska) Мар 20 2017 в 3:46 PDT

Основным мотивом самоубийства психологи считают отсутствие любви. Может быть, родитель сам "недолюбыш" – нежеланный ребенок, а еще в семье есть недолюбленная в детстве бабушка. И передается эстафета по родовой истории из поколения в поколение. Рано или поздно кто-то прервет это отсутствие душевного тепла, решившись на отчаянный шаг. Психологи утверждают: самого страшного можно избежать, если родители будут уделять больше внимания детям.

Но если подростковый суицид часто связан с отсутствием душевной поддержки, то самая распространенная причина самоубийства у взрослого человека – несопоставимость фактов жизни с возможностью отреагировать. Это означает, что человек не может чего-то в своей жизни принять.

Психологи напоминают: жизнь состоит из приобретений, но и потери в ней неизбежны. На своем пути мы теряем близких, материальные блага, молодость и здоровье. Не все в состоянии смириться с утратами, поэтому стремятся уйти от них, сведя счеты с жизнью.





Часто люди решаются на страшный шаг, потому что не видят другого способа заявить о себе и своих проблемах. Между тем некоторые самоубийцы лишь имитируют суицид. Им кажется, что они по-другому не могут попросить о любви, внимании и заботе. Зачастую такие показательные и демонстративные поступки совершаются в период с 16:00 до 24:00, когда близкие люди могут быть дома. Однако случается, что они не успевают вернуться домой и прийти на помощь, и тогда "симулянты" погибают.

Проблем нет – есть задачи



Между тем Державин убежден: человек в состоянии справиться с любыми проблемами, если научится правильно реагировать на них. "Суицид – это по сути бегство. Нужно не бежать от проблемы, а переживать ее, превращая в опыт", – говорит специалист.

К самоубийству часто склонны люди с негативным взглядом на жизнь. Если в семье получены отрицательные установки, человек чувствует себя жертвой и думает, что должен быть за что-то наказан.

Доведенный до отчаяния, он воспринимает сложную жизненную ситуацию как нечто неизбежное, необратимое. Он находится в состоянии глубочайшего стресса. Между тем на стресс надо учиться правильно реагировать.

Человека в жизни окружают или источники, или поглотители энергии. Чтобы изменить взгляд на мир, бывает достаточно поменять окружение. Пригласите в свою жизнь людей, настроенных на волну позитива и оптимизма. Ограничьте общение с негативно настроенными, лишающими вас последней энергии. "Людей, постоянно ноющих, жалующихся даже на погоду, исключить первыми! Все воспринимать как благодать", – советует психолог.

Как реагировать, чтобы... не реагировать? Переключить человека на позитивный канал можно благодаря новой установке – перевести проблему в задачу. "Это единственный на сегодняшний день способ, который понимают все. Одна вдохновляющая фраза, одно вовремя сказанное слово могут изменить решение человека покончить с собой, и он окажется от мыслей о суициде", – убежден эксперт.

Низкая самооценка приводит людей к самоубийству. Когда человек причиняет себе вред – это наивысшая форма нелюбви к себе. "Нужно научиться любить себя. Если мы это не получили в детстве, то можем это сделать сами", – утверждает психолог. Пациентам он рекомендует простой, на первый, взгляд прием.

Нужно каждое утро подходить к зеркалу и говорить себе 20 комплиментов – и день сложится по-другому. Однако выполнить сразу кажущееся таким простым задание удается удается не всем. Произнеся несколько похвальных фраз, человек начинает испытывать трудности с поиском новых. Однако очень важно выполнить задание до конца.

Такой прием повышает самооценку человека, утверждает специалист. Эта техника позволяет переключить внимание на то хорошее, что уже есть. Подсознание получает позитивную команду "я интересен, достоин и любим." Научитесь говорить себе комплименты, и эти команды будут формировать позитивный сценарий жизни.

Важно дать возможность человеку осознать свои ресурсы, утверждает психолог, коуч Алена Никольская: "Давай посмотрим, что у тебя есть хорошего, на что ты можешь опереться, что у тебя хорошо получается". Человек в состоянии депрессии часто отвечает: "Ничего у меня не получается". – "А что тебе нравится делать? Мне кажется, ты хорошо рисуешь. Помнишь, ты мне приготовил прекрасный завтрак?"

Вспомните способности, таланты, добрые поступки этого человека. Все, что у него получается хорошо, пусть это будут даже успехи в компьютерных играх.

Важно помочь задумавшемуся о суициде человеку обрести точку опоры, определиться с перспективой на будущее. Спросите его: "Что хорошего может быть дальше? Давай помечтаем, как будто у нас сейчас есть волшебная палочка. Куда бы ты хотел поехать этим летом? Что бы ты делал, если бы у тебя было много денег?"

Нужно, чтобы человек рисовал себе красивую картинку. Чем больше вы задаете таких вопросов, тем более материальной и осязаемой она для него становится. И тогда к этой картинке человеку хочется тянуться. Ему больше не хочется сводить счеты с жизнью, он уже видит себя в будущем.

Родители и учителя часто недооценивают помощь специалистов. Психолог Александр Державин, автор книги "Как жить, чтобы жить хотелось", в свою очередь, убежден, что для профилактики суицидов должна проводиться просветительская работа на государственном уровне. Помимо телефона психологической помощи, нужны "группы доверия" в соцсетях, полагает эксперт.

В этих сообществах должна работать группа профессиональных психологов. Необходимо обеспечить таким сайтам высокую индексацию в поисковых системах, чтобы нуждающийся в помощи специалиста подросток мог быстро найти нужную информацию и беспрепятственно зайти в группу.

Сам подросток вряд ли дойдет до психолога – он сидит возле компьютера. В век интернета специалисту нужно быть в том же поле, что и этот ребенок. Именно там сейчас живет подросток и там с ним можно пообщаться.

"У несовершеннолетнего пользователя компьютера должна быть возможность выйти на бесплатную группу психологической поддержки – в противовес тому же "Синему киту". Прямое доверительное общение – это и есть профилактика суицидов", – считает Державин.

Если по какой-то причине нельзя довериться близкому человеку или специалисту-психологу, можно попробовать вести дневник. Этот нехитрый способ самовыражения спас от самоубийства многих людей.



Ешьте слона по кусочкам



Есть вопросы на грани табу, в том числе суицид. Важно поговорить об этом, не замалчивая и не отрицая проблему. Часто такая беседа позволит вашему близкому человеку раскрыться. Эмоции требуют выхода. Например, ребенок при таком разговоре может расплакаться.

Порой человеку, задумавшемуся о самоубийстве, бывает достаточно просто выговориться. На помощь людям, стоящим на грани жизни и смерти, может прийти обсуждение. Поговорите без напряжения и взвинченности. Спросите, как у него выстраиваются отношения в школе и с друзьями – это очень важно.

"Что происходит в твоей душе?" Спросили – и слушайте. Люди в большинстве своем не умеют слушать и слышать. Нужно услышать, что кроется за словами человека, о чем человек плачет", – говорит Никольская.

По мнению специалистов, важно помогать людям формулировать жизненные цели. И речь идет не о каких-то заоблачных и сложно достижимых мечтах. Психолог советует: ставьте маленькие цели. Пусть это будут небольшие задачи, которые легко выполнить, – слишком высокая планка иногда кажется такой тяжелой и неприступной, что опускаются руки.

Например, скажите ребенку: "Давай найдем в интернете ближайший кружок по вышиванию или школу фигурного катания". Это вполне реально. А вот сразу попасть в сборную – это труднодостижимо. Цель должна быть такой, чтобы человек мог быстро ее достичь, объясняет эксперт.

Важно одобрять начинания близких людей, восхищаться и поддерживать их. "Нужно при каждой возможности демонстрировать окружающим, третьим лицам, что этот человек – молодец", – советует эксперт.

Необходимо помогать близкому человеку преодолевать препятствия, быть рядом, насколько это возможно. И ребенок, и взрослый должны чувствовать и слышать от вас "я рядом, с тобой, ты всегда можешь на меня положиться, я всегда помогу, ты для меня очень важен".

Быть внимательным, деликатным, быть рядом, когда человеку плохо, – такое заботливое, но при этом не навязчивое отношение со стороны близкого окружения действительно может удержать от суицида. "Любить, любить и любить. Обнимашки и поцелуи – это очень важно. Человек получает через поглаживание теплоту и поддержку и чувствует, что он любимый", – говорит Алена Никольская.

Задавайте вопросы и внимательно слушайте. Дайте человеку выговориться, но не высказывайте свою точку зрения, пока вас об этом не попросят. Буквально – заткнуться и слушать, быть максимально внимательным, но не давать совета. Можно спрашивать, но не комментировать. В разговоре с человеком, находящимся в пограничном состоянии, нужно быть искренним в общении, спокойным и корректным. Важно вслушиваться, транслируя телом, лицом, подачей – "я слышу тебя".

"Детей ни в коем случае нельзя бить. Затрещина или шлепок могут стать последней каплей – той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюда", – предостерегает эксперт.

"Не надо утешать и говорить "не все так плохо", "потерпи, тебе станет лучше", "остановись, не стоит этого делать", – напоминает психолог. – Нужно вселять в человека надежду, что все проблемы можно решить конструктивно. Так и говорить: "Пока ты жив, пока ты здесь – все решаемо. Необратима только смерть".

Телефоны жизни



Московская служба психологической помощи: 051 (бесплатно, круглосуточно).

Центр Московской службы психологической помощи населению: 8-499-173-09-09.

Телефон доверия экстренной психологической помощи: (495) 575-87-70.

Скорая психиатрическая помощь: (495) 625-31-01.

Телефоны горячей линии Центра экстренной психологической помощи МЧС России: в г. Москве: (495) 626-37-07, в г. Санкт-Петербурге: (812) 718-25-16.

Психологическая помощь женщинам: (495) 282-84-50.

Телефон доверия по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа: (495) 421-55-55.

Горячая линия для людей с алкогольной и наркотической зависимостью: (495) 126-04-51.

Детский телефон доверия: (495) 624-60-01.