Диане Шурыгиной предложили миллион
Девушке предложили эпизодическую роль в клипе, посвященном семейным ценностям. Диана пообещала подумать над этим. Через родителей она сообщила Левиту, что сначала ей необходимо договориться с новым ассистентом по продвижению.
Гонорар за съемки в клипе вдвое больше оплаты за участие Шурыгиной в телешоу "Пусть говорят", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что, вероятнее всего, девушка примет заманчивое предложение "на миллион".
В настоящее время Диана ищет персонального менеджера, ведь ульяновская студентка стала знаменита на всю Россию и получает массу предложений коммерческого характера. Недавно жертва изнасилования записала видео про замкнутых подростков. В нем Шурыгина призвала больше уделять внимания близким.
Ранее один из самых популярных российских видеоблогеров Enjoykin смонтировал клип о тяжелой доле Дианы Шурыгиной. Напомним, изнасилованная 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке 20-летним Сергеем Семеновым девушка стала известна после программы "Пусть говорят" на Первом канале. Там Диана в подробностях рассказала свою историю. Об этом было снято пять выпусков популярного ток-шоу, побивших рейтинговые рекорды.
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