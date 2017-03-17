Диане Шурыгиной предложили миллион

Скандально известную 17-летнюю жертву изнасилования Диану Шурыгину пригласил сняться в своем клипе автор нашумевшего музыкального видео про золотой iPhone Слава Левит. За участие в проекте девушке предложили миллион рублей.

Девушке предложили эпизодическую роль в клипе, посвященном семейным ценностям. Диана пообещала подумать над этим. Через родителей она сообщила Левиту, что сначала ей необходимо договориться с новым ассистентом по продвижению.

Гонорар за съемки в клипе вдвое больше оплаты за участие Шурыгиной в телешоу "Пусть говорят", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что, вероятнее всего, девушка примет заманчивое предложение "на миллион".

В настоящее время Диана ищет персонального менеджера, ведь ульяновская студентка стала знаменита на всю Россию и получает массу предложений коммерческого характера. Недавно жертва изнасилования записала видео про замкнутых подростков. В нем Шурыгина призвала больше уделять внимания близким.

Ранее один из самых популярных российских видеоблогеров Enjoykin смонтировал клип о тяжелой доле Дианы Шурыгиной. Напомним, изнасилованная 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке 20-летним Сергеем Семеновым девушка стала известна после программы "Пусть говорят" на Первом канале. Там Диана в подробностях рассказала свою историю. Об этом было снято пять выпусков популярного ток-шоу, побивших рейтинговые рекорды.