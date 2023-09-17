Кукольный театр: 3 типа героев спектакля

В российском обществе кукольный театр несет важную просветительскую и культурно-воспитательную функцию. Зачастую именно он дает старт развитию художественного вкуса у детей и формирует творческое восприятие окружающего мира.



У многих ребят интерес к театральной культуре появляется из-за кукол, которые заменяют в спектакле классических актеров. Фигурки становятся полноправными героями спектакля, когда в работу включается кукольник, "оживляя" реквизит и наделяя его характером. А взрослым зрителям кукольный театр предоставляет шанс пробудить фантазию и научиться смотреть на жизненные процессы под другим углом.

Точно так же, как в опере и балете, у кукольного театра есть свои особенности. В значительной степени они касаются способа управления куклами. В основном выделяют три типа героев спектакля.

1. Куклы на нитках (марионетки)

При работе ними позади сцены от зорких глаз гостей спектакля прячется кукловод. В его распоряжении особое приспособление — вага. По сути это несколько палочек, которые перекрещиваются между собой. К палочкам прикреплены нитки, их нижние концы соединены с головой и спиной куклы, привязаны к ее рукам, плечам, коленям и ступням. Ниток может быть как 10, так и 40.

2. Перчаточные или куклы на пальцах (петрушки)

Управление актер-кукловод осуществляет из-за ширмы. Основа изделия представляет собой перчатку, которая может дополняться элементами из папье-маше, дерева и других материалов. Самый простой вариант использования — с помощью трех пальцев руки. За голову отвечает указательный, а за руки — большой и средний.

3. Куклы на тростях

Таких кукол чаще всего их держат за палку, к которой крепятся голова и плечи персонажа. С плечами соединяются кукольные руки, которыми двигают с помощью тонких специальных тростей. Эти тонкие палочки скрыты от публики в рукавах или наряде куклы, а фиксируются на ней в области локтей или кистей рук.

Первые два типа героев спектакля используются для представлений в разных странах веками и даже тысячелетиями. А вот куклы на тростях — явление относительно новое. До начала XX века их применяли на Востоке, преимущественно в Китае и Индонезии. Кукольный театр, как и его формы, продолжает расширяться, что дает импульс новым экспериментам и открытиям.