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Вторник 8 октября

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Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру

Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру
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Утром 3 октября страшный пожар уничтожил здание Хабаровского музыкального театра. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала, сцена, фасад и внешняя стена. С огнем на площади четырех тысяч "квадратов" несколько часов боролись 143 пожарных и почти 50 единиц техники.

Жители Хабаровска приняли эту трагедию как личную. Ведь Музыкальный театр был одним из символов столицы Дальневосточного федерального округа. Здесь проходили знаковые для города и всего края культурные события, шли спектакли, о которых говорили далеко за пределами города, выступали звезды.

22 октября на этой намоленной сцене должен был открыться фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений. От классики до джаза", а на 7 ноября намечался джазовый концерт Хиблы Герзмавы и джаз-бэнд Сергея Макеева. Никто из них гастроли на отменил – выступления перенесут на другие площадку города. А многие хабаровчане не стали сдавать билеты на репертуарные спектакля Музыкального театра – они хотят хотя бы так его поддержать, помочь в это непростое время. Ведь пока фактически на улице остается штат из более чем 300 человек, у которых есть дети, семьи, кредиты...

Фото: пресс-служба

Пока компетентные органы выясняют, почему не сработала ни система противопожарной защиты, ни автоматическое пожаротушение, ни пожарный занавес на сцене, неравнодушные люди готовы организовать сбор средств, чтобы любимый театр поскорее воскрес – как птица Феникс из пепла. Тем более через два года Хабаровский музыкальный театр должен отмечать 100-летний юбилей.

"Придется сносить и строить заново, – заявил губернатор области Дмитрий Демешин. – Это более 10 млрд рублей. Это существенная составляющая бюджета края".

Но здание – это физическая оболочка. Душа же театра – в его людях. 11 октября вся труппы театра даст большой концерт "Мы вместе!". Артисты-вокалисты, артисты хора, балета и оркестра выйдут на сцену, чтобы как и прежде радовать своим талантам зрителям. А они искупают исполнителей в тепле и любви, которые сейчас особенно важны...

Когда Художественный руководитель театра Никита Туранов объявил об этом концерте на странице в социальной сети, билеты были раскуплены всего за три часа. Такой ажиотажный спрос объяснить просто – горожане очень хотят, чтобы любимый и такой родной для всех театр был, жил, пел, радовал, удивлял, восхищал, как и прежде. Они готовы сделать все, чтобы случилось это как можно скорее.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 13:54
Фото: Дни.ру
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