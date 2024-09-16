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Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности

Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности
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Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске – один из самых важных и престижных форумов нашей страны. А московский академический театр имени. Евг. Вахтангова – один из главных и самых сильных драматических театров России. Поэтому символично, что гастроли вахтанговцев в Амурской области проходят именно в рамках "Амурской осени". В этот раз они открылись громкой премьерой прошлого года – спектаклем "Амадей" в постановке Анатолия Шульева.

"Амадей" во всех смыслах разыгран как по нотам. Это спектакль – удивление. Спектакль – головокружительный аттракцион. Спектакль – высший пилотаж актерской профессии.

Он не ставит целью в очередной раз разобраться, отравил ли Антони Сальери своего молодого коллегу по цеху Вольфганга Амадея Моцарта. Тем более, точка в этом споре давно поставлена – даже Миланский суд в 1997 году за отсутствием состава преступления оправдал Сальери. Хотя возмутительная байка о вине гуляла еще при его жизни, сильно отравляя жизнь придворного капельмейстера Вены и доведя в конце концов до тяжелейшего психического заболевания. А потом и Александр Пушкин в "Маленьких трагедиях" подлил масла в огонь. "Сукин сын – русский арап", – как говорит о нем Сальери в этой постановке. С тех пор имена его и Моцарта упоминаются в связке как злодейства и гениальности.

Анатолий Шульев поставил спектакль в форме исповеди Антони Сальери – перед зрительным залом, перед современниками, перед потомками, перед всем человечеством. Для многих, кстати, станет открытием, сколько сделал этот композитор, написавший массу опер, арий и произведений духовной музыки. Среди его учеников – Бетховен, Шуберт и Лист. Ему при жизни ставили бюсты, а короли вручали медали!

Да, в социальном плане он был, конечно, куда более успешен, известен и богат, чем талантливый, но нищий Моцарт. Но трезво оценивал свой музыкальный дар и понимал, что "зальцбургский выскочка", как сам называл Моцарта – гений от Бога. А он – скорее, хороший ремесленник. Хотя и пытался заключить с Богом сделку – обещал жить без плотских удовольствий взамен на безупречную гармонию в нотах.

У Бога были другие планы – планы по имени Моцарт...

Моцарт в спектакле "Амадей", как и его музыка, это феерия, экспрессия, дерзость, задор, легкость, полет, свет. Даже в буквальном смысле – ярко святятся его партитуры, свет наполняет зал, стоит ему появиться. Он дурачится, резвится, не боится показаться пошлым или смешным. Но эта инфантильность особенно раздражает Сальери и чопорных придворных. "Моцарт – случайность, музыкальная погрешность, который скоро лопнет, как мыльный пузырь", – уверяет всех Сальери, хотя сам в это не верит. Но и прямолинейный Моцарт не стесняется в выражениях – он уверен, что Сальери давно уже – "музыкальный импотент". И смеется над тем, что и как пишет взрослый коллега.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Виктор Добронравов в роли написавшего "Свадьбу Фигаро" композитора проявляет удивительную пластичность, легкость, живость. Его Моцарт – весельчак, эгоцентрик, влюбленный в свою музыку. Роль композитора Добронравов разбавляет актерскими импровизациями, шутками, интерактивом с залом. Зрители приходят в восторг и от вкрапления песни Фредди Меркьюри, и от того, с какой точностью актер несколько раз попадает бильярдными шарами по стеклянным бутылкам. Кажется, что он здесь не играет, а живет и ребячится. Но за этой невероятной легкостью на сцене стоит огромная работа и безусловный профессионализм.

Сальери в исполнении Алексея Гуськова – это больной, измученный завистью к молодому коллеге, уставший от жизни пожилой и опытный человек. Получился очень драматичный персонаж, которого Гуськов играет, что называется, на разрыв аорты. Мы видим, как Сальери чахнет от зависти, как сходит с ума от ревности к успехи Моцарта. Это очень эмоционально затратная роль – молодые так не умеют. Чувствуется и мощная мхатовская школа, и вахтанговская практика.

Моцарт и Сальери существуют в сценическом пространстве Максима Обрезкова. Здесь все – стены, стулья, книги – монохромно, что позволяет на этом темно-сером фоне ярче проявиться страстям, эмоциям.

Моцарта убивает в итоге не яд в физическом смысле – капля за каплей отравляется вся его жизнь. Места для службы не дают, денег не платят, жена уходит, друзья спаивают, лучшую оперу запрещают, ноты рвут, чиновники глумятся, Сальери лицемерно просит считать его отцом – все это убивало гения день за днем, час за часом. Его хотели сломать и сделать марионеткой в руках сильных мира сего – заставляли соответствовать вкусам и моде, этикету и правилам. Неслучайно в некоторых сценах Моцарт – это деревянная кукла на ниточках в чужих руках.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Умершего всего всего в 35 лет композитора похоронят в общей могиле для бедняков, которая с годами затеряется. Но своей музыкой он при жизни себя обессмертил и, что называется, "памятник себе воздвиг нерукотворный". Поэтому в конце спектакля Виктор Добронравов символично застынет в виде изваяния, которое возносится выше зрительного зала, Сальери, страстей, склок, интриг и земного горя, испитого гением музыки полной чашей.

Великим Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2024, 03:03
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms
Фото: YouTube / @gtrffilms

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