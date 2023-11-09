Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

Театр, ставший легендарным, несколько раз менял название. В 2023 году место притяжения публики празднует особую дату.

В петербургском театре собиралась вся городская элита, включая даже членов императорской семьи. На сцене этого легендарного места выступало множество знаменитых артистов. Например, танцевала балерина Матильда Кшесинская, исполнял песни оперный и камерный певец Федор Шаляпин и дирижировал не кто иной, какавстриец Иоганн Штраус.

8 ноября Михайловский театр отмечает грандиозное событие – 190 лет с момента основания. Жемчужина Петербурга смогла соединить в себе классические традиции и смелые эксперименты. Журналист Пятого канала рассказал о богатой истории и современных достижениях этого прославленного места.

По словам корреспондента, на сцене Михайловского театра под руководством испанского танцовщика и хореографа Начо Дуато был представлен самый известный балет в мире – "Щелкунчик". Спектакль, попасть на который целое событие, представляет собой трогательное переосмысление русской классики. Примечательно, что иностранец руководит балетной труппой театра уже более 10 лет.

Журналист также поведал и про удивительную историю столь легендарного места. Оказалось, что в XIX веке на театральной сцене прочно обосновались творческие группы французских и немецких актеров. Однако после революционных событий иностранцы уехали, и все изменилось. В тот период Михайловский театр стал "лабораторией советской оперы".

Отмечается, что блестящая история столь значимого места началась под текущим названием. В 1920 году его переименовали в Театр комической оперы, спустя время назвали Малым академическим театром, а после – Ленинградским академическим Малым оперным театром (МАЛЕГОТ). Уже в этом веке жемчужина Петербурга вернула себе прежнее название – Михайловский театр.