"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ

Кажется, нет такого театра, в котором к 80-летию Победы не выпустили спектакль на военную тему. Но поскольку новых хороших пьес о той войне нет, то режиссеры обращаются к проверенной советской классике. В "Ленкоме Марка Захарова" представили "Ненаглядную сторону" по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В находящемся неподалеку МХТ им. Чехова поставили "Двадцать дней без войны" по сценарию Константина Симонова. Корреспондент "Дни.ру" оценил обе постановки.

Когда сегодня говоришь о Великой Отечественной войне, то важно избежать дидактической назидательности и архаичного подхода. Ведь эта сложная тема должна быть понятна и молодым, которые, возможно, не видели советских фильмов, и тем, кому есть, с чем сравнивать. Поэтому Игорь Миркурбанов разворачивает действие спектакля "Ненаглядная сторона" на фоне песен Сергея Мазаева ("Ненаглядная сторона" – это название одной из его композиций), рок-музыки, цитат лидера панк-группы "Гражданская оборона" Егора Летова, стихотворения Евгения Евтушенко…

"Идут белые снеги... // И я тоже уйду. // Не печалюсь о смерти // и бессмертья не жду", - написал знаменитый поэт-шестидесятник. И именно про путь к бессмертию пятерых девушек-зенитчиц из роты отдельного зенитно-пулеметного батальона и рассказывает спектакль. Он сложно выстроен – действие разворачивается сразу в нескольких временных и пространственных плоскостях (художник-постановщик и художник по костюмам — Андрей Шаров). Из нашего времени – почетный караул, который бывает у братских могил и вечных огней. Через зрительный зал чеканят шаг солдаты и занимают место перед авансценой. Почетный караул будет стоять там на протяжении всех двух часов. Военное время – воспоминания старшины Васкова (Павел Капитонов / Алексей Маклаков) о девушках из его роты (Мария Карая, Алена Митрошина, Снежана Ширяева, Виктория Чернышова, Виктория Проценко, Катерина Кучма) – разворачивается уже на авансцене. Это время, прожитое героинями до бессмертия. А выше, у задника сцены, те, кто своим подвигом обрел бессмертие. Они – в диалоге с живыми, в диалоге с каждым из нас. А когда проецируются кадры документальной хроники с тысячами идущих в бой солдатами Красной армии, то понимаешь, что эта история подвига молодых зенитчиц – словно история всех тех, кто сражался, кто был, кто победил и кто не дожил.

Сцена, благодаря современной машинерии "Ленкома", несколько раз за спектакль распахивается в огромную звезду, подобную тем, что устанавливают на воинских мемориалах. И почетный караул по краям усиливает это ощущение.

Спектакль "Ненаглядная сторона" получился глубоким, наполненным ассоциациями, символами, мифологией и даже образами русской православной агиографии: переход через болото становится здесь входом в иной мир, где героя встречает монах-отшельник.

Примечательно, что в "Ленкоме Марка Захарова" есть Творческий совет, который состоит из мэтров театра и оценивает постановки перед премьерой. Судя по всему, работой Игоря Миркурбанова все остались довольны.

Спектакль Марины Брусникиной "Двадцать дней без войны" в Художественном театре поставлен в похожей стилистике (сценограф Николай Симонов) – видеопроекции, титры, масштабные трансформации сцены, благодаря которым за полтора часа мы вместе с главным героем писателем Василием Лопатиным оказываемся то в купе вагоне, то на съемочной площадке, то в подвале Сталинграда, на пляже, то в Ташкенте, то в Тбилиси...

Конечно, все помнят фильм Алексея Германа 1976 года, и этот спектакль получился кинематографичным. Он почти черно-белый, его герои словно бы читают сценарий – с ремарками, авторскими пояснениями.

И крупным планом перед нами – личная драма капитана-летчика Юрия Строганова (Михаил Пореченков), несчастная любовь эвакуированного в Ташкент костюмера Ники (Светлана Колпакова)…

"Двадцать дней без войны" – это спектакль о человеческих судьбах на фоне величайшей трагедии XX века. Без патетики, но пронзительный. По мотивам знаменитого фильма, но выглядящий цельным высказыванием, а не повтором. А еще он рассчитан на умную публику, способную понимать смыслы и подтексты.