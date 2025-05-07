Люди несут цветы к дому семьи Собчак Тесты Муцениеце посоветовали бежать Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Михаила Боярского Люди несут цветы к дому Михаила Боярского "Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лицеУслышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летияШок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия

Лента новостей

Среда 7 мая

22:41"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ 21:24Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте 20:07Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце" 19:35Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников 18:20Питта арестовали за насилие: был отпущен под залог 17:28Киркорова и Баскова отправляют на покой: Пока сцена терпит 16:26Столкнувшаяся с трудностями Орбакайте полетела за деньгами к матери 15:50Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдер: Доедаю за другими 13:58Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили? 13:18Доведенная Ивлеева пошла на крайние меры из-за тяжелых финансовых проблем 12:16Получившая в наследство квартиру Степаненко рискует попасть в долги покойной подруги 10:3041-летний Прохор Шаляпин тайно стал отцом 08:55Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа 06:44Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым 03:31Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон 00:12Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими 20:40Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая 19:16Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Москву – Собянин 18:30Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании 17:42Больному раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация: Я эту битву не проиграю 17:03Исхудавшая жена Цекало объявила о глобальных переменах в жизни 16:10Потерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос 15:31Бывший Муцениеце неожиданно отреагировал на ее сообщение о свадьбе 15:09Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде? 12:53Состояние здоровья Киркорова после смерти отца вызвало жуткую тревогу 11:58"Не надо, пожалуйста!": 73-летняя Аллегрова назвала объект своей ненависти 11:31"Начались панические атаки": победивший в "Маске" Панайотов рассказал об изнанке телешоу 10:57Певица Рианна готовится стать мамой в третий раз 10:48"Минус два за три дня": набравшая вес Варвара озвучила рецепт простой и быстрой диеты 09:31Рискнувшая пойти на смертельно опасный риск Боня вышла на связь 08:31Кудрявцева махнула рукой на случившееся с ее телом: Сгорела хата, гори и сарай 06:24Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах 03:17Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь 00:38Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри 21:28Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского 20:55Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением 19:47Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына 18:52 Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно 18:35В семье Стриженовых долгожданное пополнение 17:30Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом 16:11Собравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать" 14:54Собянин заявил о трехкратном росте производства высокотехнологичных отраслей 14:23Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы 13:18Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая 11:59Разведенной Брежневой сделали предложение прямо во время выступления на сцене 11:33Смерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак 10:58Покинувшая Россию после смерти бывшего мужа Седокова вышла в свет с дочерью 10:09Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна 09:17Умерла звезда сериала "Метод"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ

"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ
111

Кажется, нет такого театра, в котором к 80-летию Победы не выпустили спектакль на военную тему. Но поскольку новых хороших пьес о той войне нет, то режиссеры обращаются к проверенной советской классике. В "Ленкоме Марка Захарова" представили "Ненаглядную сторону" по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В находящемся неподалеку МХТ им. Чехова поставили "Двадцать дней без войны" по сценарию Константина Симонова. Корреспондент "Дни.ру" оценил обе постановки.

Когда сегодня говоришь о Великой Отечественной войне, то важно избежать дидактической назидательности и архаичного подхода. Ведь эта сложная тема должна быть понятна и молодым, которые, возможно, не видели советских фильмов, и тем, кому есть, с чем сравнивать. Поэтому Игорь Миркурбанов разворачивает действие спектакля "Ненаглядная сторона" на фоне песен Сергея Мазаева ("Ненаглядная сторона" – это название одной из его композиций), рок-музыки, цитат лидера панк-группы "Гражданская оборона" Егора Летова, стихотворения Евгения Евтушенко…

Фото: Дни.ру

"Идут белые снеги... // И я тоже уйду. // Не печалюсь о смерти // и бессмертья не жду", - написал знаменитый поэт-шестидесятник. И именно про путь к бессмертию пятерых девушек-зенитчиц из роты отдельного зенитно-пулеметного батальона и рассказывает спектакль. Он сложно выстроен – действие разворачивается сразу в нескольких временных и пространственных плоскостях (художник-постановщик и художник по костюмам — Андрей Шаров). Из нашего времени – почетный караул, который бывает у братских могил и вечных огней. Через зрительный зал чеканят шаг солдаты и занимают место перед авансценой. Почетный караул будет стоять там на протяжении всех двух часов. Военное время – воспоминания старшины Васкова (Павел Капитонов / Алексей Маклаков) о девушках из его роты (Мария Карая, Алена Митрошина, Снежана Ширяева, Виктория Чернышова, Виктория Проценко, Катерина Кучма) – разворачивается уже на авансцене. Это время, прожитое героинями до бессмертия. А выше, у задника сцены, те, кто своим подвигом обрел бессмертие. Они – в диалоге с живыми, в диалоге с каждым из нас. А когда проецируются кадры документальной хроники с тысячами идущих в бой солдатами Красной армии, то понимаешь, что эта история подвига молодых зенитчиц – словно история всех тех, кто сражался, кто был, кто победил и кто не дожил.

Фото: Дни.ру

Сцена, благодаря современной машинерии "Ленкома", несколько раз за спектакль распахивается в огромную звезду, подобную тем, что устанавливают на воинских мемориалах. И почетный караул по краям усиливает это ощущение.

Фото: Дни.ру

Спектакль "Ненаглядная сторона" получился глубоким, наполненным ассоциациями, символами, мифологией и даже образами русской православной агиографии: переход через болото становится здесь входом в иной мир, где героя встречает монах-отшельник.

Примечательно, что в "Ленкоме Марка Захарова" есть Творческий совет, который состоит из мэтров театра и оценивает постановки перед премьерой. Судя по всему, работой Игоря Миркурбанова все остались довольны.

Спектакль Марины Брусникиной "Двадцать дней без войны" в Художественном театре поставлен в похожей стилистике (сценограф Николай Симонов) – видеопроекции, титры, масштабные трансформации сцены, благодаря которым за полтора часа мы вместе с главным героем писателем Василием Лопатиным оказываемся то в купе вагоне, то на съемочной площадке, то в подвале Сталинграда, на пляже, то в Ташкенте, то в Тбилиси...

Фото: Дни.ру

Конечно, все помнят фильм Алексея Германа 1976 года, и этот спектакль получился кинематографичным. Он почти черно-белый, его герои словно бы читают сценарий – с ремарками, авторскими пояснениями.

Фото: Дни.ру

И крупным планом перед нами – личная драма капитана-летчика Юрия Строганова (Михаил Пореченков), несчастная любовь эвакуированного в Ташкент костюмера Ники (Светлана Колпакова)…

Фото: Дни.ру

"Двадцать дней без войны" – это спектакль о человеческих судьбах на фоне величайшей трагедии XX века. Без патетики, но пронзительный. По мотивам знаменитого фильма, но выглядящий цельным высказыванием, а не повтором. А еще он рассчитан на умную публику, способную понимать смыслы и подтексты.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2025, 22:41
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"На спектакли ходят всего 3 процента москвичей": худрук "Театра на Юго-Западе" Олег Леушин о вкусах зрителей

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов

Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру

Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру
Утром 3 октября страшный пожар уничтожил здание Хабаровского музыкального театра. Обрушилась крыша над фойе зрительного зала, сцена, фасад и внешняя стена. С огнем на площади четырех тысяч "квадратов" несколько часов боролись 143 пожарных и почти 50 единиц техники. Жители Хабаровска приняли эту трагедию как личную.

Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией

Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией
Считается, что Александр Олешко – артист легкого жанра, который поет, танцует, пародирует. Его знают как шоумена, телеведущего. Поэтому для многих зрителей станет открытием его большая серьезная драматическая роль в спектакле "Павел I", показанного в рамках фестиваля театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске московским театром имени Евг. Вахтангова. Многие актеры ждут такую – знаковую, веховую – роль всю жизнь.

Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности

Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности
Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске – один из самых важных и престижных форумов нашей страны. А московский академический театр имени. Евг. Вахтангова – один из главных и самых сильных драматических театров России. Поэтому символично, что гастроли вахтанговцев в Амурской области проходят именно в рамках "Амурской осени". В этот раз они открылись громкой премьерой прошлого года – спектаклем "Амадей" в постановке Анатолия Шульева. "Амадей" во всех смыслах разыгран как по нотам.

Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"

Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"
Пьеса актрисы и драматурга Марии Лиман "Две мамы", поставленная на Эдинбургском фестивале Fringe, получила высокую оценку от критиков. Она заставляет зрителей задуматься о сложных вопросах материнства и социального давления. В интервью "Дни.ру" Мария рассказала о творческом пути, о том, что вдохновило ее на создание пьесы, и о своих планах. Что вдохновило вас на создание пьесы "Две мамы"? 28 июня я закончила театральную школу, а уже 1 июля открыла свою компанию Liman Productions.

Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие
Театр, ставший легендарным, несколько раз менял название. В 2023 году место притяжения публики празднует особую дату. В петербургском театре собиралась вся городская элита, включая даже членов императорской семьи.

Выбор читателей

06/05ВтрСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах 06/05ВтрПотерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос 06/05ВтрЖених Ксении Бородиной публично заявил о расставании 06/05Втр"Минус два за три дня": набравшая вес Варвара озвучила рецепт простой и быстрой диеты 06/05ВтрБывший Муцениеце неожиданно отреагировал на ее сообщение о свадьбе 06/05Втр"Не надо, пожалуйста!": 73-летняя Аллегрова назвала объект своей ненависти