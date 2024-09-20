Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Пятница 20 сентября

19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 09:09"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего 06:27Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы 03:45Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии 00:18Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда 20:49Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха 20:11Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве 17:56Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви 17:53Докторская колбаса и чай: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова 12:08В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 10:41Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову 10:3270-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым 09:06Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания 06:17Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе? 03:38Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером 00:12Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 20:43"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19:56"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора 19:15Андрей Воробьев отметил важную роль управляющих компаний для создания комфортных условий для жителей Подмосковья 18:11Telegram все: кто пытается отобрать детище Павла Дурова? 17:11Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО 16:58Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 16:22Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий 15:42Алсу намерена делить имущество с Абрамовым на международном уровне 15:01Тест: угадай советский фильм по кадру с героем на пляже у моря 14:23Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва 13:18Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой 12:02Вопрос на 5 миллионов: Жуков атаковал наживающегося на его наследии двойника 10:51Харламов стал совсем другим человеком после свадьбы с Ковальчук 09:04Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка 08:21Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!" 06:23Милла Йовович внезапно объявилась после долгой пропажи и сделала заявление 03:0161-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью 00:12Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания 20:5043-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией

Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией
157

Считается, что Александр Олешко – артист легкого жанра, который поет, танцует, пародирует. Его знают как шоумена, телеведущего. Поэтому для многих зрителей станет открытием его большая серьезная драматическая роль в спектакле "Павел I", показанного в рамках фестиваля театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске московским театром имени Евг. Вахтангова.

Многие актеры ждут такую – знаковую, веховую – роль всю жизнь. Олешко повезло сыграть императора России – императора с самой трагичной судьбой! – и явить в этой работе всю мощь своего несомненного актерского дарования. Он восхищает глубиной, наполненностью, цельностью, точностью в жестах и мимике. Можно даже сравнить его с Иннокентием Смоктуновским в каких-то моментах.

Олешко, очевидно, долго готовился к этой большой и серьезной роли, изучал книги и документы о правлении Павла I. И император в его исполнении – нервный, истеричный, инфантильный, взбалмошный, с резкой сменой настроения правитель, который может задрать фалды и показать гостям бала зад, высунуть язык, проскакать на одной ножке. Наверное, именно таким он и был в реальности. Окружающим Государь кажется безумцем, сумасшедшим с бритвой, от которого нужно немедленно спасать Россию, Европу, весь мир. И только его фаворитка Анна Гагарина (Мария Риваль) души в нем не чаяла. На сцене это очень нежный и светлый персонаж.

В центре придуманного Максимом Обрезковым мрачного сценического пространства – подиум. Он для Павла Первого станет и эшафотом. Как эффектно и нестандартно решена сцена с его удушением!.. Она является драматической развязкой спектакля о правителе, который мечтал всего-навсего установить лучший порядок в государственных делах, нежели тот, который существовал при Екатерине II.

Екатерина II (Ирина Дымченко) на сцене, кстати, тоже появится – в виде призрака. Сразу вспоминается тень отца Гамлета у Шекспира – с ней принц Датский вел диалог и решался мстить. Павел I в спектакле вахтанговцев тоже ведет диалог с почившей матушкой, которая, словно издеваясь, постоянно называет императора "батюшка" и всячески унижает его. Ведь не его Самодержица Всероссийская хотела видеть на троне, поскольку с детства ненавидела.

Зато юный Павел, видя разврат и образ жизни матушки, с детства мечтал все поменять и с четырех лет видел себя правителем огромной империи. В пьесах Мережковского и Симонова, взятых режиссером Натальей Ковалевой за основу спектакля, диалога, кстати, не было – она придумала его сама. Но получилось очень удачно, и появление призрака шальной императрицы добавило трагичности происходящему.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Павел I знает, что умрет. И даже знает, какой смертью. Ему постоянно напоминают про это и напряжение все усиливается. Последние дни государя прошли в построенной им же крепости – Михайловском замке. Он въехал туда, когда ремонт еще не был закончен, в комнатах стояла сырость. И строительные леса на сцене, недокрашенные колонны – словно символ этого страшного дворца.

Стоит заметить, что театр Вахтангова часто ставит спектакли про исторические события и исторических героев. Мария Каллас, Людмила Гурченко, Вольфганг Амадей Моцарт – постановки о них всегда идут с аншлагами. На "Павла I" билеты проданы на все спектакли до конца ноября. Что говорит о хорошем вкусе и подготовленности зрителей, которые хотят и готовы воспринимать серьезный материал.

И кричать "браво!" Александру Олешко который здесь чудо как хорош.

Шоу-бизнес в Telegram

20 сентября 2024, 19:57
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Что только ни делали, чтобы меня уничтожить": Максакова рассказала об изнанке актерской профессии

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

По теме

Олешко рассказал о памятном подарке Аросевой
Александр Владимирович Олешко

Александр Владимирович Олешко Телеведущий, актер

Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности

Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности
Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске – один из самых важных и престижных форумов нашей страны. А московский академический театр имени. Евг. Вахтангова – один из главных и самых сильных драматических театров России. Поэтому символично, что гастроли вахтанговцев в Амурской области проходят именно в рамках "Амурской осени". В этот раз они открылись громкой премьерой прошлого года – спектаклем "Амадей" в постановке Анатолия Шульева. "Амадей" во всех смыслах разыгран как по нотам.

Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"

Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"
Пьеса актрисы и драматурга Марии Лиман "Две мамы", поставленная на Эдинбургском фестивале Fringe, получила высокую оценку от критиков. Она заставляет зрителей задуматься о сложных вопросах материнства и социального давления. В интервью "Дни.ру" Мария рассказала о творческом пути, о том, что вдохновило ее на создание пьесы, и о своих планах. Что вдохновило вас на создание пьесы "Две мамы"? 28 июня я закончила театральную школу, а уже 1 июля открыла свою компанию Liman Productions.

Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие
Театр, ставший легендарным, несколько раз менял название. В 2023 году место притяжения публики празднует особую дату. В петербургском театре собиралась вся городская элита, включая даже членов императорской семьи.

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов

"Наташа" в Театре Наций: пособие по выживанию в Москве для приезжих провинциалов
Цыганенок постучался в дверь со словами: "Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде". Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля "Наташа" Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций. Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили они свои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, но к простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.

Инклюзивные спектакли в государственных театрах – редкость

Инклюзивные спектакли в государственных театрах – редкость
Трудиться на театральной сцене не каждому под силу, но при большом желании и стремлении даже с инвалидностью можно завоевать внимание публики. В Московском Губернском театре проводят интересный эксперимент — в рамках инклюзивной лаборатории создали несколько эскизов, где приняли участие актеры с особенностями здоровья.

Выбор читателей

20/09ПтнСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 19/09ЧтвВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 19/09ЧтвСлучится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 19/09ЧтвТест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 18/09Срд"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19/09Чтв70-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым