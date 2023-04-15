Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру
партнеры
Суббота
15 апреля
Лента новостей
22:04
Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл
20:09
Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться
19:40
Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы
18:20
"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал
18:00
"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь
17:00
Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала
16:21
Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой
16:06
Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает
15:10
Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком
14:12
"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети
13:11
Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка
12:01
"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты
11:09
"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания
08:35
5 шедевров литературы в детективном жанре
06:01
Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи
04:19
Мода с металлическим отливом: металл в образах
02:23
Лук из экокожи
00:15
Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху
21:57
"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной
21:13
"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка
20:30
Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния
19:26
"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна
19:00
Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка
18:22
"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества
18:00
Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое
17:40
"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке
17:20
Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
17:00
Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами
16:40
"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода
16:20
Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет
16:00
"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок
15:40
Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом
15:20
"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым
15:00
В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник
14:20
Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым
14:00
Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой
13:20
"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой
13:00
Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя
12:40
Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме
12:20
Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым
12:00
Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности
11:40
Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже
11:20
Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки
11:00
Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях"
11:00
Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"
10:40
Клубные дома в Москве подорожали на 64%
10:20
Когда отключат отопление в Москве
10:10
У Собчак траур: умер Богомолов
10:00
В Казани наценка на жилье достигает 103%
09:20
"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода
Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл
Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния
Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое
"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества
"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова +4

Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл

В жизни всегда есть место сказке, особенно, когда она наяву.
прочитано 76 раз

К северо-западу от Казани на расстоянии около 150 км есть городок с нетипичной для центральной части России архитектурой. Йошкар-Ола, благодаря современной застройке из красного кирпича, по-европейски ярким крышам и башням на московский манер, гордо встречает взгляды приезжих. Гостей в столице Марий Эл приветствует бронзовый Йошкин кот, зазывая скорее сесть рядом на лавку. Дух волшебства и сказки витает на каждом шагу.

Фото: Екатерина Ежова

Всем, кому не хватило феерии набережной Брюгге и ее окрестностей, впору отправиться на улицу Советскую. Возле кремля, в закоулках городской реальности прячется компания любимых героев детства.

Фото: Екатерина Ежова

Музей сказок под открытым небом — это оригинальный скульптурный комплекс, навевающий ностальгию вне зависимости от возраста. Малышей сюда водят вспоминать и угадывать персонажей, ну а взрослые делают остановку по зову сердца и радуются не меньше детей.

Вот же они: Колобок и курочка Ряба, старик со старухой у разбитого корыта. Кого только ни встретишь за углом дома — одни знакомые.

Фото: Екатерина Ежова

Пока ходишь-бродишь, на балконе Иван Царевич с луком упражняется. Лягушку из сказки от него далеко посадили, зато красавица Василиса Премудрая при нем, да и с русалкой на ветвях скучать не приходится.

Фото: Екатерина Ежова

Из окна с ухмылкой глядит царь Салтан, да и подслушивает вовсю.

Фото: Екатерина Ежова

Дело у него важное — царицу в сказку выбирает по наставлению Пушкина. Хороши девицы, одним словом — марийки.

Фото: Екатерина Ежова

А пока Доктор Айболит занят по долгу службы, Лиса Патрикеевна во всю развлекается. Знает, что работа — не волк.

Фото: Екатерина Ежова

В музее оживают не только сказки, но и басни. Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка готовятся выступать на "голубом огоньке".

Фото: Екатерина Ежова

На столбе сидит и далеко глядит бабка Йошка. Это Яга в стильном городском амплуа.

Фото: Екатерина Ежова

По соседству с ней еще и Кощей устроился. В сундуке у него заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – игла.

Фото: Екатерина Ежова

Музей занимает ограниченное пространство, но при этом дает безграничную волю фантазии. Мысленно погружаясь в волшебную историю, человек трансформирует вектор объективной реальности. Если детей сказка в игровой форме знакомит с окружающим миром, то взрослым причудливые персонажи напоминают обычных людей, которые повстречались на жизненном пути.
Фото: Екатерина Ежова
Законы сказки практически идентичны законам Вселенной. Жизнь полна чудесных моментов и мечты обязательно сбудутся, но только если ты по-настоящему добрый и смелый персонаж со светлой душой.

Фото: Екатерина Ежова
Автор: 15 апреля 2023, 22:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хомлины: волшебные существа Калининграда в статусе городских хранителей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка

Павел Прилучный взялся за старое
Шоу-бизнес

Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала

Названа новая главная женщина российской эстрады
Шоу-бизнес

"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания

Полина Гагарина раскрыла секрет, который многим не давал покоя
Шоу-бизнес

Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком

Агата Муцениеце упорно трудилась ради особняка за 20 миллионов

Гороскоп

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений
"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Здоровье

Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка
"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок
Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог
Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"
Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+